Novinky o Davidové: Neustává v tréninku, ale bude to bolet. Jak může vypadat štafeta?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Olympijská atmosféra je už pořádně cítit i v Anterselvě, kde se čeští biatlonisté připravují na nedělní smíšenou štafetu. Hlavní zprávou je, že se Markéta Davidová po problémech se zády stále připravuje na start. „Pořád trénuju, což je pozitivní," pochvaluje si.
Fanoušci se nervují, jestli svůj comeback zvládne. Sama Markéta Davidová má starosti, z nichž pro ně vyplývá naděje. „Myslím si, že to bude v posledním kole dost bolet,“ uvědomuje si před nedělním premiérovým startem českého týmu.
Bolest na trati by pro ni znamenala příjemnou změnu proti zážitkům z nedávných týdnů, kdy kvůli problémům se zády vynechala dva víkendy Světového poháru. Po pauze ale znovu nastoupila do akce. A v Anterselvě prociťuje poslední hodiny před startem.
„Už je tu cítit olympiáda. Všude jsou olympijské bannery a symboly. Loni jsem tu nebyla, takže jsem si poprvé vyzkoušela novou část trati za střelnicí. Určitě je to změna k lepšímu, už se tam nebudeme křížit,“ pochvaluje si Davidová.
V Anterselvě před sedmi lety vyhrála svůj první závod Světového poháru a navzdory nedávné přestávce nemá problémy s adaptací na zdejší nadmořskou výšku, která je na úrovni Sněžky.
„Mívám rychlou aklimatizaci. Měla jsem jiný plán než ostatní, tréninky jsme uzpůsobovali mému tělu,“ vysvětluje Davidová. „Začátek pro mě byl docela náročný. Dneska jsem šla poslední rychlejší trénink před štafetou a v rámci možností to bylo dobré. Uvidíme, jak se budu cítit ráno. Jdeme teď den po dni, jinak to ani nejde.“
Smíšená štafeta je parádní českou disciplínou. V posledních dvou letech se to potvrdilo stříbrnou medailí na mistrovství světa v Lenzerheide a třetím místem na nedávném Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. V obou případech běžely na prvních úsecích ženy a tým těžil z parádního finiše Michala Krčmáře na posledním úseku.
V Anterselvě bude všechno obráceně. Krčmář spolu s Vítězslavem Horingem už od trenérů dostali povolávací rozkaz a na trati si rozdělí první dvě služby.
„O výběr na první nebo druhý úsek si neřeknu, protože mě trenéři stejně neposlouchají,“ směje se Krčmář. „Já už jim říkal, že chci jezdit čtvrté úseky, ale oni to pochopili až po Novém roce. Teď si dělám trošku srandu… S Víťou jsme se shodli, že jsme tak podobní závodníci, že je jedno, jak nastoupíme. Oba musíme ze sebe vydat maximum, aby to holky měly připravené na slušné pozici a mohly bojovat o dobré cílové umístění.“
Nervozita přichází, to bych kecal, že ne
Zatímco Krčmář může vzpomínat na dvanáct let staré zážitky z Her v Soči, kde ho udivily kruhy na obří betonové zdi, Hornig je na olympiádě poprvé. I proto je rád, že už v neděli půjde do boje.
„Nervozita už přichází, to bych kecal, že ne. Ale moc se těším, už aby se závodilo,“ řekl Hornig. „Je to příjemný start, čím dřív tím líp. Jen škoda, že je obrácený formát smíšené štafety. Víc mi sedí, když začínají holky, přijde mi to atraktivnější. Nevíme, jestli budu startovat první, ale je mi to vlastně jedno.“
Další jasnou do party je Tereza Voborníková. S Krčmářem i Hornigem byla v obou úspěšných štafetách v Lenzerheide a v Novém Městě na Moravě.
„Myslím si, že je dobré se takhle rozzávodit před individuálními starty. Ta šestka je na to ideální. Ale jsme v pozici, kdy holky jedou třetí a čtvrtý úsek. Ještě nevím, co mě čeká. Osobně bych preferovala třetí úsek,“ uvedla Voborníková.
Pokud to osud dovolí, pro Davidovou se tak rýsuje finiš. Poprvé si ho sice vyzkoušela až v listopadu v ženské štafetě v Östersundu. Ale zvládla to skvěle, dojela pro třetí místo.