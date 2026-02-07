Davidová po zranění pojede, ale... Jak vypadá česká nominace na smíšenou štafetu?
Skvělá zpráva! Do nedělní smíšené štafety, ve kterém má český biatlonový tým největší šanci na medaili, se zapojí i Markéta Davidová. Její účast nebyla samozřejmostí. Devětadvacetiletá Češka ještě nedávno trpěla vážnými bolestmi zad. Nyní je však připravená pustit se do bitvy o medaile. Smíšený tým vyrazí v pořadí: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová.
Devětadvacetiletá Češka nicméně upozorňuje, že nedělní start stále není jistý. „Doufám, že to klapne. Ale dokud se ráno neprobudím nějak normálně, tak tomu věřit nebudu,“ vyjádřila se. Smíšený tým vyrazí v pořadí: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová.
Mistryně světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 Davidová zmeškala většinu minulé sezony kvůli vyhřezlé ploténce, vloni v březnu podstoupila operaci. Letos v lednu vynechala kvůli bolestem zad poslední dva podniky Světového poháru v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě.
„Myslím, že rozhodl už páteční trénink, kdy to bylo takové zapracování, rychlý trénink a čekali jsme, jak na to tělo zareaguje. Dneska už to bylo jen ladění ve střelbě. Je tu od 29., jde den ze dne, jak jsme avizovali, musí si o tom Markéta rozhodnout sama. Probírali jsme to včera po tom rychlém tréninku, dneska. Závodit chce, podporu od týmu dostane a pojede štafetu,“ vyjádřil se po sobotním tréninku Ondřej Rybář, sportovní ředitel.
„Nějaká bolest zad tam je a přetrvává, té se nezbaví asi celou olympiádu, ale jsou to věci, s nimiž je schopná pracovat, což je pro nás důležité,“ podotkl Rybář. „Té práce okolo je spousta, ať už cvičení, aktivit, které tomu musí dát. Když vás něco bolí, tak nespíte úplně suprově. Ale zase je to profík, který s tou formou pracuje a není to pro ni poprvé, kdy se něco takového děje. Je tu výhoda pozdějších startů, kdy máte čas si udělat přípravu,“ dodal.
Navážou Češi na bronz z MS?
Jak bude Davidová pokračovat na Hrách po smíšené štafetě, bude tým řešit až v pondělí. „Každý start pro ni chceme, aby věděla, že to může odjet, je schopna odjet kvalitní závod,“ uvedl sportovní ředitel.
Česká sestava do nedělního závodu vyrazí v pořadí: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. V listopadu v Östersundu se Davidová poprvé v kariéře zhostila role finišmanky v ženské štafetě. „Musím říct, že jsem se na začátku bála, ale vlastně mi to docela i vyhovovalo. I ve smíšence to bylo páté místo. A to Víťa tam měl trable na trati. Byla to skvělá štafeta,“ zavzpomínala.
„Je tu takový zvláštní příjezd, je tu velbloud za střelnicí, pak sjezd. Určitě bude třeba delší skluz, kde to Markétě bude víc nahrávat než Terce, která je menší a je to u ní spíš o frekvenci,“ vysvětlil volbu pořadí Rybář.
Češi se pokusí vylepšit ve smíšené štafetě čtyři roky staré 12. místo z Pekingu. V generálce na ZOH skončili před dvěma týdny třetí v Novém Městě na Moravě. Místo Davidové tehdy startovala Jessica Jislová. Oproti závodu ve Vysočina Areně se poběží v obráceném pořadí - muži závod začnou a ženy ho dokončí. Start je naplánován na 14:05.
Češi absolvují smíšenou štafetu ve stejné sestavě a pořadí jako v úvodu sezony ve Světovém poháru v Östersundu, kde skončili pátí. V Anterselvě se pokusí navázat na třetí místo z mistrovství světa 2020. Tehdy závod běželi Eva Puskarčíková, Davidová, Ondřej Moravec a Krčmář.