Předplatné

Davidová po zranění pojede! Česká hvězda je v nominaci na smíšenou štafetu

Video placeholder
Markéta Davidová srovnává olympiády: Anterselva bude jiná. A komu bude fandit? • Zdroj: isportTV
Markéta Davidová a Tereza Voborníková dorazily do cíle stíhačky téměř zároveň, mohly si tak rovnou pogratulovat k výkonu
Markéta Davidová opět ukázala v nedělním stíhacím závodě skvělou běžeckou formu
Také Markéta Davidová se ve štafetě v Oberhofu nevyhnula trestnému kolu
Markéta Davidová sice opět zaválela na trati, na střelnici to ale tentokrát drhlo
Markéta Davidová při nástřelu před závodem s hromadným startem ve francouzském Annecy-Le Grand Bornand
Žádná jiná biatlonistka neudělala v závodě s hromadným startem více chyb než Markéta Davidová (7)
11
Fotogalerie
Marián Šustr
Biatlon na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Skvělá zpráva! Do nedělní smíšené štafety, ve kterém má český biatlonový tým největší šanci na medaili, se zapojí i Markéta Davidová. Její účast nebyla samozřejmostí. Devětadvacetiletá Češka ještě nedávno trpěla vážnými bolestmi zad. Nyní je však připravená pustit se do bitvy o medaile. Smíšený tým vyrazí v pořadí: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Program biatlonu naleznete ZDE >>>

Mistryně světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 Davidová zmeškala většinu minulé sezony kvůli vyhřezlé ploténce, vloni v březnu podstoupila operaci. Letos v lednu vynechala kvůli bolestem zad poslední dva podniky Světového poháru v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě.

Češi se pokusí vylepšit ve smíšené štafetě čtyři roky staré 12. místo z Pekingu. V generálce na OH skončili před dvěma týdny třetí v Novém Městě na Moravě. Místo Davidové tehdy startovala Jessica Jislová. Oproti závodu ve Vysočina Areně se poběží v obraceném pořadí - muži závod začnou a ženy ho dokončí. Start je naplánován na 14:05.

Češi absolvují smíšenou štafetu ve stejné sestavě a pořadí jako v úvodu sezony ve Světovém poháru v Östersundu, kde skončili pátí. V Anterselvě se pokusí navázat na třetí místo z mistrovství světa 2020. Tehdy závod běželi Eva Puskarčíková, Davidová, Ondřej Moravec a Krčmář.

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Olympijský oheň hoří! Češi při zahájení zaujali, po nástupu „utekli“Češi na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů