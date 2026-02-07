Davidová po zranění pojede! Česká hvězda je v nominaci na smíšenou štafetu
Skvělá zpráva! Do nedělní smíšené štafety, ve kterém má český biatlonový tým největší šanci na medaili, se zapojí i Markéta Davidová. Její účast nebyla samozřejmostí. Devětadvacetiletá Češka ještě nedávno trpěla vážnými bolestmi zad. Nyní je však připravená pustit se do bitvy o medaile. Smíšený tým vyrazí v pořadí: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Program biatlonu naleznete ZDE >>>
Mistryně světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 Davidová zmeškala většinu minulé sezony kvůli vyhřezlé ploténce, vloni v březnu podstoupila operaci. Letos v lednu vynechala kvůli bolestem zad poslední dva podniky Světového poháru v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě.
Češi se pokusí vylepšit ve smíšené štafetě čtyři roky staré 12. místo z Pekingu. V generálce na OH skončili před dvěma týdny třetí v Novém Městě na Moravě. Místo Davidové tehdy startovala Jessica Jislová. Oproti závodu ve Vysočina Areně se poběží v obraceném pořadí - muži závod začnou a ženy ho dokončí. Start je naplánován na 14:05.
Češi absolvují smíšenou štafetu ve stejné sestavě a pořadí jako v úvodu sezony ve Světovém poháru v Östersundu, kde skončili pátí. V Anterselvě se pokusí navázat na třetí místo z mistrovství světa 2020. Tehdy závod běželi Eva Puskarčíková, Davidová, Ondřej Moravec a Krčmář.