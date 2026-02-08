Předplatné

Biatlon ONLINE: program začínají smíšené štafety, Češi pátí hned za největšími favority

Vítězslav Hornig na trati olympijské smíšené štafety
Vítězslav Hornig na trati olympijské smíšené štafetyZdroj: ČTK / AP / Andrew Medichini
Biatlonový program na ZOH otevřela smíšená štafeta
Biatlonový program na ZOH otevřela smíšená štafeta
Biatlonový program na ZOH otevřela smíšená štafeta
Biatlonový program na ZOH otevřela smíšená štafeta
Vítězslav Hornig na střelnici v Anterselvě
Vítězslav Hornig na střelnici v Anterselvě
Markéta Davidová se po zranění zad vrátí na olympijských hrách zpátky do akce
Biatlon na ZOH 2026
Biatlonový program na olympijských hrách v Itálii dnes startuje! V Anterselvě vše otevře závod smíšených štafet, ve kterém by česká čtveřice mohla zaútočit i na medaili. Největší favority každopádně jsou Francie, Norsko, Itálie či Švédsko. Česká sestava se představí ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová, která se vrací po zranění zad. Závod startuje ve 14:05, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Smíšená štafeta (4x6 km)Anterselva Biathlon Arena

Olympijský biatlon v Anterselvě: slunce, nádherné hory, ale náročná nadmořská výška • isportTV

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

