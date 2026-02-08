Biatlon ONLINE: program začínají smíšené štafety, Češi pátí hned za největšími favority
Biatlonový program na olympijských hrách v Itálii dnes startuje! V Anterselvě vše otevře závod smíšených štafet, ve kterém by česká čtveřice mohla zaútočit i na medaili. Největší favority každopádně jsou Francie, Norsko, Itálie či Švédsko. Česká sestava se představí ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová, která se vrací po zranění zad. Závod startuje ve 14:05, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>