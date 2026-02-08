Smíšená štafeta jedenáctá, Davidová se trápila. Zlato pro dominantní Francii
Našlapaný nedělní program pokračoval smíšenou štafetou biatlonistů. Jestli do ní po zranění zad nastoupí i Markéta Davidová, bylo nejisté do poslední chvíle. Devětadvacetiletá mistryně světa z roku 2021 se nakonec stala finišmenkou českého týmu, který dojel jedenáctý. Medaile visely v Anterselvě vysoko. Dominovala Francie, za níž zazářily Lou Jeanmonnotová i Julia Simonová. Stříbro patřilo domácím Italům, bronz naopak Němcům. Norsko od medaile připravila nepovedená poslední střelba Maren Kirkeeideové. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
O startu Markéty Davidové ve smíšené štafetě se definitivně rozhodlo až v neděli ráno, první informace však přicházely o den dříve. Po nepříjemných patáliích s vážnými bolestmi zad se česká biatlonistka nakonec v týmové soutěži v Anterselvě představila.
První závod po měsíci jí však kvůli nepříjemným problémům nevyšel. Českou štafetu přebírala na pátém místě, jenže na střelnici napoprvé jednou minula a po položce ve stoje dokonce musela na trestné kolo. Davidová se trápila i na trati, tým dovezla do cíle na jedenáctém místě.
Vítězslav Hornig zastřílel v první části nulu, skvěle na něj poté navázal Michal Krčmář s jedním netrefeným terčem. „Ta šestka je takový kvapík, že člověk nemá čas na nic. Od začátku do konce jsem se snažil jet, co to šlo. Na střelnici kromě jedné rány velice pěkná práce. V posledním kole jsem se snažil co nejvíc stáhnout třetího nebo čtvrtého přede mnou. Byl to takový osamocený závod, spoléhal jsem na to, že budu víc v kontaktu. Myslím si však, že od nás s Víťou to bylo dobře rozjeté,“ líčil Krčmář v rozhovoru pro ČT sport.
Stejně jako „Bimbo“ přivezla českou štafetu na pátém místě k předávce i bezchybná Tereza Voborníková. „Nebudu lhát, byla jsem nervózní jako blázen. Za střelbu jsem moc ráda. Na trati jsem bojovala, ale bohužel jsem jela celý závod sama. Kdybych mohla jet s někým, bylo by to trošičku lepší. Ale na první závod jsem se svým výkonem docela spokojená,“ měla jasno pětadvacetiletá biatlonistka.
Suverénní výhra Francie
Zlato získala favorizovaná Francie, za kterou ve druhé polovině závodu zazářily Lou Jeanmonnotová a Julia Simonová. Střílely přesně a precizně, k tomu navíc běžely rychle. Francouzi porazili druhou Itálii o téměř šestadvacet sekund.
Zajímavě se vyvíjel i boj o bronz, kde tíha okamžiku dopadla při poslední střelecké položce na Norku Maren Kirkeeideovou i Němku Franzisku Preussovou. Kirkeeideová musela na dvě trestná kola, Preussová na jedno. Favorizované Norsko tak zůstalo bez medaile, stejně jako páté Švédsko.