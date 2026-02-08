Česká štafeta chtěla útočit na medaili, přišlo utrpení Davidové. Mixzoně se vyhnula
PŘÍMO Z ITÁLIE | Po nadějném průběhu ukončil naděje biatlonové smíšené štafety na úvod olympiády krutý propad Markéty Davidové. Dlouholetá týmová opora přes bolest v zádech nastoupila, ale poslední úsek se jí proměnil v černou můru. Z pátého místa propadla na jedenácté a předvedla druhý nejhorší běžecký úsek. „Chtěla jet, dostala důvěru od týmu a takhle to je. Jednou jste nahoře, jednou dole,“ hodnotil sportovní ředitel Ondřej Rybář. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
České vlajky byly všude kolem, členové smíšené štafety se v cílovém prostoru radovali ze zlaté zprávy o Zuzaně Maděrové. A na trati to vypadalo šancovně.
„Je to dobře rozjeté. Švédové jsou za námi. Dobrý je to!“ hlásil Vítězslav Hornig po svém prvním olympijském úseku kariéry a chválil: „Bimbo to zvládl perfektně, budu držet palce holkám.“
Hornig s Krčmářem odvedli poctivou práci. A Tereza Voborníková udržela páté místo, přestože pálila sama za čtyřčlennou vedoucí skupinkou.
„Jsem ráda, že se ten úsek povedl na střelnici a pak jsem Makule předala s minutovým náskokem na další místo. Doufala jsem, že bude klidná, že tam má náskok,“ líčila Voborníková.
Byl to nadějný moment. Davidová sice kvůli problémům se zády vynechala poslední dva víkendy Světového poháru, ale před startem Her trénovala a páteční ostřejší práce ji pustila na start. Následujících šest kilometrů se ale propadla do temného snu, z kterého se lidé chtějí rychle probudit.
Na první střelnici dvakrát dobíjela a k tomu jela pomalu. Ztrácela a propadala se. Na druhé střelbě musela na trestné kolo. Náskok přes padesát sekund na další štafetu se rychle rozplynul. Naopak narůstala ztráta.
„Určitě to pro Makulu nebyla jednoduchá práce. Já bych určitě finišovat nechtěla. Ten tlak je tam velký,“ hodnotila Voborníková. „Myslím, že všichni chápeme, že se to občas může nepovést. Pro Makulu to byl teď po dlouhé době závod. Těžko říct, co se tam stalo, ale nesedlo to.“
Rybář: Budu tvrdě stát za týmem
Vedení týmu muselo před závodem udělat citlivé rozhodnutí. Davidová, někdejší mistryně světa a dlouhodobá týmová opora, nebyla fit, ale do poslední chvíle pracovala na šanci postavit se na start. V záloze byla Jessica Jislová, která nemá nejlepší zimu, ale na loňském MS v Lenzerheide i nedávno v Novém Městě na Moravě pomohla smíšené štafetě na stupně. První olympijský týden spěchal k víkendu a závodníci čekali na rozhodnutí.
„Já se snažil od toho oprostit. Není to situace, co bych mohl ovlivnit, nebo by se mě týkala,“ uvedl Krčmář. „Nezjišťoval jsem, jak na tom je. Do poslední chvíle jsem čekal, jestli Markéta, nebo Jessica. Každý, kdo tu je, dělá maximum pro ten tým. Je jedno, kdo nastoupí, bylo to na Markétě. Věřím, že se rozhodla dle svého nejlepšího vědomí a svědomí vůči týmu. To už se musíte zeptat jí, ne mně. Ten sportovec musí být schopný vyhodnotit, jestli je schopný týmu pomoct, nebo ne. Markéta se rozhodla, že do toho jde, chce tam být, tak závodí.“
Situaci navíc komplikoval fakt, že v Anterselvě se závodilo v opačném gardu než v Lenezerheide i na Vysočině. Tam tým zvířecí silou dohnal do cíle Krčmář. Teď byl závěr na ženské polovině družstva. Rozhodnutí padlo s jasnou vizí hrát vysokou hru. Třeba i o medaile.
„Markéta tam byla nasazená s tím, že naše ambice byla co největší,“ potvrdil Rybář. „Budu tvrdě stát za týmem, který tu je, včetně Markéty. U ní to vypadá o to hůř, že ji dnes štafety dojížděly, přitom ona je ta, která jinak sjíždí a na kterou spoléháme. Proto je ten rozdíl markantní. Je to viditelné, ale musím se jí zastat.“
Nepochybně šlo o riskantní manévr a tenhle poker nevyšel. Davidová zřejmě na trati v Anterselvě zažila své největší sportovní trápení života. Kromě šesti chyb na střelnici měla na posledním úseku předposlední běžecký čas. Davidová po závodě do mixzony kvůli svému fyzickému stavu nepřišla, podle Rybáře se ale ve srovnání s posledními dny nezhoršil.
„Myslím si, že tady nemá cenu nikomu nic vyčítat,“ řekl Rybář. „Markéta z toho je špatná. Závodník jejího formátu spíš něco najíždí. Když v kopci vidíte, že je za ní někdo deset vteřin a spíš jí sjíždí, je to smutný pohled. Pro nás určitě, ale myslím si, že největší utrpení zažívá ten závodník sám.“
Dalším ženským závodem biatlonové olympiády je středeční vytrvalostní závod. Co bude s Davidovou dál, je nejasné.
„Je to brzo. Je to první závod,“ uvedl Rybář. „Řeknu na rovinu. Budeme chtít mít vždycky čtyři nejlepší závodníky v závodě. Máme tady spoustu věcí na porovnání.“