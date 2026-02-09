Zdrcený Rybář o Davidové: Bude spousta kritiků. Do štafety byla nasazená s tím, že…
PŘÍMO Z ITÁLIE | V nádherné atmosféře zaplněné Südtirol Areny v Anterselvě se na úvod biatlonové olympiády rozpouštěly zklamání z propadu smíšené štafety a obavy o zdraví Markéty Davidové. Ta po krušném závěrečném úseku s odkazem na svůj fyzický stav nepřišla do mixzony. Podle sportovního ředitele Ondřeje Rybáře si ale zranění zad nezhoršila. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Nepošlete Markétu pro jistotu na magnetickou rezonanci?
„Máme je udělané a máme zmonitorované, co tam je, velice dobře. Řeší to tým lékařů, od lidí, kteří ji operovali, k profesorovi Kolářovi, Karolíně Velebové, doktoru Vítkovi, našim lékařům, fyzioterapeutům. Tým kolem ní je veliký a nemáme v Čechách o moc větší odborníky, než tady jsou. Myslím, že po olympiádě rozkryjí i vše, co se kolem ní dělo, ale teď není na místě se tím zatěžovat v době závodů detailně.“
Nehrozilo riziko, že by se jí zranění v závodě zhoršilo?
„Určitě ne.“
Jaký byl její stav před závodem?
„Stav Markéty i po tom závodě je takový, který tady řešíme už delší dobu. Nebylo to něco, že by ji seklo v zádech, že by ji to výrazně limitovalo v okamžiku závodu. Na druhou stranu je to těžké. Řešili jsme to tam a zpátky. Když jedete na olympiádu, chcete bojovat o medaili. Markéta tam byla nasazená s tím, že naše ambice byla co největší. Sice fanoušci budou nespokojení, bude spousta kritiků. Na druhou stranu, ten závodník toho už předvedl tolik, že mu nemáme co vyčítat a jsme v tom všichni.“
Mluvil jste s ní po závodě?
„Mluvil jsem s ní úplně krátce. Ptal jsem se, jaký byl stav. Říkala, že stav je stejný, co je za poslední dobu. Je tam nějaká limitace, ale není to něco, co by jí seklo a nemohla jet, co by mohla. Je to spíš komplex věcí, které se nasčítaly.“
Bolelo ji to?
„Ji to bolelo i v tréninku, to víme. S tím pracuje spousta lidí. Tohle jsou věci, které tam jsou. Ve sportu některé věci prostě bolí. Je otázka, kam vás to pustí. Někdy je to risk. Vidíte to i u jiných sportovců. Někdo je schopen jet s přetrhanými křížovými vazy. Jsou to bolesti zad. Viděl jsem spousty závodníků, u nichž to adrenalin přebije, a v tu chvíli jsou schopní jet. Tohle je sport, není to úplně běžná situace.“
Od začátku neběžela tak, jak umí. Neozývala se jí záda?
„Asi nemyslím, že by to tak bylo. Myslím si, že je to reálný stav. Je tam obava pustit do toho víc dynamiky. V tréninku jsme zkoušeli různá kola, různá tempa. Ale je to ten ostrý závod, furt tam figuruje psychika. Jedete na pátém místě, které je hodně vepředu. Chcete. Na druhou stranu se bojíte, aby se ten závod úplně nepodělal. Je hrozně těžké to hodnotit. Od Terezy Voborníkové dostala nějakých devatenáct, dvacet vteřin na kole, což u Markéty jistě není obvyklé. Bylo vidět, že na kolech průběžně běžecky ztrácí.“
V čem byl podle vás problém, že Davidová běžela pomalu? Bylo to zraněním, změnou techniky, či jí uškodila nedávná tréninková pauza?
„Ta pauza určitě nikomu neprospěje, dostat se do formy je pak složité. Musela vynechat dva Světové poháry. Probíhalo zásadní léčení jejího problému, pak začala zase trénovat. Když se na ni podívá někdo, kdo ji sleduje, tak ta technika je určitě jiná. Musela ji uzpůsobit svému stavu, tu dynamiku teď neměla z čeho brát. Na druhou stranu měřené testy byla schopná velmi dobře objet. Nechci její stav zlehčovat, ale ani nemůžeme čekat, že se stane nějaký zázrak a pojede o minutu rychleji. Ale může jet rychleji - i když až tak diametrálně odlišné ode dneška to asi nebude.“
Plecháčová? Není problém ji sem dovézt, ale...
Jak hodnotíte výkon celé štafety?
„Pokud budeme hodnotit závod, tak spokojení nebudeme a nejsme. I vzhledem k tomu průběhu, který v tom mixu byl. Je to první olympijský start. Ukázali jsme, že jsme samozřejmě schopní závodit se špičkou. Ale, bohužel, počítají se výsledky v cíli. Tam jsme byli, kde jsme být nechtěli, a tak to je.“
Co říct k sestavě? Variantou za Davidovou byla Jessica Jislová. Do hry vstupoval i fakt, že ženy jely tentokrát poslední dva úseky…
„Terka Voborníková běžela štafetu výborně… Kdyby neexistuje. Vůbec nemůžu říct, že kdybychom to měli postavené jinak, že by Terka finišovala, měli jsme tam Jessicu… Můžeme si dneska dát hypotézy, ale ty nám nikdo nevyvrátí, ani nepotvrdí. My jsme to nasadili takhle, chtěli jsme bojovat o medaili. Snažili jsme se to udělat, co nejlíp. I jiné týmy budou zklamané. Někdo chyboval na prvním úseku, pro nás přišel pomalejší úsek ten poslední. Určitě nikdo nikomu nic vyčítat nebude. Myslím si, že to rozhodnutí bude nás všech. Markéta za celou dobu, kterou českému biatlonu pomáhá, si to místo ve štafetě zasloužila. Není to místo za zásluhy, to upozorňuju, ale i s tou sezonou, jak byla, nemyslím si, že bych to stavěl jinak.“
Jaký vývoj pro Davidovou by teď byl nejlepší?
„Já si myslím, že největší bude její vnitřní zklamání. Tohle jsou šrámy, které tam zůstávají. Někdy jsou horší než nějaká bolest svalů nebo čehokoli jiného. Ona určitě není závodník, který by se smířil s tím, že tady dostane na kole dvacet vteřin. Myslím si, že i pro to není na olympiádě. Na olympiádu jedete opravdu jet o co nejlepší výsledek. I třicáté místo nic neznamená. Jedete o první desítku, pro to uděláte všechno. Uvidíme, budeme to samozřejmě rozebírat. Uvidíme, co bude dál. Jsou tady další individuální závody, sprinty, pursuity (stíhačky). Musíte se do toho nominovat, bude tam ženská štafeta… Řeknu na rovinu. Budeme chtít mít vždycky čtyři nejlepší závodníky v závodě. Máme tady spoustu věcí na porovnání.“
Čekají teď Davidovou kontrolní vyšetření?
„S Markétou vše zhodnotíme, co se za dobu přípravy odehrálo a jak to vypadalo v reálném závodě. Vím, že tu bude spousta dohadů, že jsme doma nechali juniorku. Ale lidi, kteří biatlon sledují a uvidí běžecké ztráty z Nového Města, tak musí uznat, že jsou tu lidi, co si olympiádu vyjeli, a není potřeba žádných dohadů.“
Zmínil jste dorosteneckou mistryni světa Ilonu Plecháčovou, je možné, že by v případě potíží Markéty Davidové jako náhradnice dorazila?
„Je rezerva na štafetu. Není problém ji sem dovézt, na druhou stranu jela super výsledek v Novém Městě, ale když pak rozebereme běžecké časy, které běhá... Je to mladá závodnice, velice perspektivní, má před sebou mistrovství světa juniorů, ale všechny ty holky, co tu jsou, jsou minimálně o minutu rychlejší. To je realita, a tak bych to objasnil i lidem, kteří se třeba do výsledků nepodívají.“
Ve středu je na programu vytrvalostní závod, nebyl by teď pro Davidovou moc dlouhý?
„Hodnotíme brzo, ale... I s tím, jak dnes běžela, bude každý den v tréninku znát. Pokud bude patřit v tréninku mezi čtyři nejlepší, bude na startu, jestliže bude chtít. Jinak ne. Je to na rozhodnutí jejím i celého týmu. Ale už bych se radši upínal k jiným, máme tu spoustu dalších závodníků a olympiáda teď začala.“