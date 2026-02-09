Davidová o startu ve štafetě: Kdybych měla pochyby, místo přenechám. Co s ní bude dál?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Po nedělním štafetovém trápení biatlonistka Markéta Davidová chybí v nominaci na středeční vytrvalostní závod. Navzdory boji se zraněním zad ale stále v Anterselvě trénuje. Do úterního vytrvalostního závodu mužů kvůli následkům lehkého nachlazení nenastoupí Tomáš Mikyska. Svou olympijskou premiéru tak zažije Petr Hák. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Citlivou situaci řeší český biatlonový tým na startu individuálního programu olympijských her. Markéta Davidová si ve smíšené štafetě prožila krušné chvilky a dál se řeší její zdravotní stav. I v situaci na ostré hrany zatím česká opora bojuje dál. V pondělí absolvovala mimo závodní areál lehký trénink a není vyloučeno, že do programu Her ještě zasáhne.
„Říkala, že stav je stejný, co je za poslední dobu. Je tam nějaká limitace, ale není to něco, co by jí seklo, a nemohla jet, co by mohla. Je to spíš komplex věcí, které se nasčítaly,“ vysvětloval sportovní ředitel Ondřej Rybář její stav po nedělním závodě.
Sama Davidová se k celé situaci vrátila na sociálních sítích. „Můj zdravotní stav každý den (často i několikrát denně) konzultuju s doktory a odborníky. I oni mi dali zelenou k návratu do tréninku a v případě, že to tělo dovolí, i k závodění. Šli jsme den po dni a můj stav se nezhoršoval,“ popisovala.
„Ráno jsem se probudila s dobrým pocitem, na závod jsem se těšila a kdybych měla jakoukoliv pochybnost, že to nezvládnu, svoje místo bych bez váhání přenechala,“ ujišťovala.
Vyjádření Markéty Davidové ke startu ve smíšené štafetě • Instagram / @makulaa
Vedení českého týmu mělo v podstatě tři varianty, jak po smíšené štafetě reagovat. První z nich bylo Davidovou z olympiády odvolat, což se zatím nestalo. Dalším krokem je tak její vynechání z nominace na středeční vytrvalostní závod na 15 kilometrů a se čtyřmi střelbami. To by v její současné situaci byla hodně tvrdá zkouška. Trenéři teď mají čas zvážit, jestli Davidovou nasadit do sprintu, který ženy jedou až v sobotu.
Problém je i u mužů
Už v úterý jedou svůj vytrvalostní závod na 20 kilometrů muži. Mimo zůstane Tomáš Mikyska.
„Tomáš se tu potýkal s lehčím nachlazením. Proto se na pár dní přesunul do olympijské vesnice, která je níž. Teď už je ale v pořádku a bude se připravovat na sprint,“ uvedl trenér mužského týmu Michael Málek.
Na svůj první olympijský závod se tak může připravovat dvaadvacetiletý Petr Hák, který tak naváže na slavnou rodinnou tradici. Jeho otec Zdeněk reprezentoval ještě v časech československé federace na Hrách v Lake Placid 1980 a v Sarajevu 1984. Jeho maminka Eva byla na třech olympiádách na přelomu tisíciletí a v roce 1993 se ve štafetě stala mistryní světa.
„Už to tak vypadá, že jdu ve šlépějích rodičů,“ usmál se Hák v rozhovoru pro Českou televizi. „Doufal jsem, že se aspoň v jednom závodě představím. Bohužel vypadnul Tomáš Mikyska, a to nejsem rád. Ale jsem rád, že budu startovat. Taktika bude nevykáznit se v prvním kole, držet tempo a v posledním kole vybouchnout.“
Poprvé se na olympiádě ukáže taky Mikuláš Karlík. Vítězslav Hornig s Michalem Krčmářem mají šanci navázat na kvalitní výkony z nedělní smíšené štafety. Oba počítají s náročnou tratí, jejíž kritickou pasáží je dlouhý výšlap ze stadionu. Závodníci budou dojíždět ve velké únavě na střelnici, kde je čekají čtyři položky.
„Čtyřka tady bude bolet celá. Trať je docela náročná, jedem až na louku. Pět, šest minut člověk pojede a bude postupně stoupat. Pak si trošku odfrkne a konec si zase přitáhne,“ líčí Krčmář. „Trať je dost variabilní, člověk tam použije všechny síly. Je jezdivá, líbivá, zároveň dost náročná.“
Hornig si chce dát pozor na to, aby před střeleckými položkami nevyčerpal všechny síly. Ve vysoké výšce chce střílet na dva nádechy.
„Závod se musí rozjet hodně hlavou. Už jsem si v jednom ze sprintů pár let zpátky vyzkoušel, že pak síly nejsou a strašně se třesou ruce,“ uvedl Hornig. „Shodli jsme se s Bimbem, že odjezd ze stadionu nejvíc bolí.“