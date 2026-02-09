Nejistota kolem Davidové: Vynechá závod, ale bojuje dál. Jaké jsou možnosti?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Po nedělním štafetovém trápení biatlonistka Markéta Davidová chybí v nominaci na středeční vytrvalostní závod. Navzdory boji se zraněním zad ale stále v Anterselvě trénuje. Do úterního vytrvalostního závodu mužů kvůli následkům lehkého nachlazení nenastoupí Tomáš Mikyska. Svou olympijskou premiéru tak zažije Petr Hák. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Citlivou situaci řeší český biatlonový tým na startu individuálního programu olympijských her. Markéta Davidová si ve smíšené štafetě prožila krušné chvilky a dál se řeší její zdravotní stav. I v situaci na ostré hrany zatím česká opora bojuje dál. V pondělí absolvovala mimo závodní areál lehký trénink a není vyloučeno, že do programu Her ještě zasáhne.
„Říkala, že stav je stejný, co je za poslední dobu. Je tam nějaká limitace, ale není to něco, co by jí seklo, a nemohla jet, co by mohla. Je to spíš komplex věcí, které se nasčítaly,“ vysvětloval sportovní ředitel Ondřej Rybář její stav po nedělním závodě.
Vedení týmu mělo v podstatě tři varianty, jak dál reagovat. První z nich bylo Davidovou z olympiády odvolat, což se zatím nestalo. Dalším krokem je tak její vynechání z nominace na středeční vytrvalostní závod na 15 kilometrů a se čtyřmi střelbami. To by v její současné situaci byla hodně tvrdá zkouška. Trenéři teď mají čas zvážit, jestli Davidovou nasadit do sprintu, který ženy jedou až v sobotu.