Biatlon ONLINE: Vytrvalostní závod mužů. Čechy trápila střelba, udrží Hornig TOP 20?

Vítězslav Hornig na trati olympijské smíšené štafety
Vítězslav Hornig na trati olympijské smíšené štafetyZdroj: ČTK / AP / Andrew Medichini
Petr Hák na trati olympijského vytrvalostního závodu
Vítězslav Hornig na střelnici v Anterselvě
Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě
Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě
Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě
Vítězslav Hornig na střelnici v Anterselvě
Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě
iSport.cz, ČTK
Biatlon na ZOH 2026
V biatlonovém středisku Anterselva ve 13.30 odstartují individuální soutěže. Jako první je na řadě vytrvalostní závod mužů na 20 km. V českém podání se ukáže, zda zvítězí zkušenosti Michala Krčmáře (startovní číslo 18), či dravost Vítězslava Horniga (34). Vedle nich budou na startu Mikuláš Karlík (66) a Petr Hák (10). Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Muži - Vytrvalostní závod (20 km)Anterselva Biathlon Arena

Mezi největší favority patří Eric Perrot, úřadující mistr světa v této disciplíně. Ve smíšené štafetě ukázal, že se svého prvního olympijského startu v kariéře vůbec nezalekl, navíc tuto disciplínu vede i ve Světovém poháru. Dalšími adepty jsou Johan-Olav Botn, který se ale stále vzpamatovává ze smrti Siverta Bakkena, a jeho krajan Sturla Holm Laegreid. Velké šance má i domácí Tommaso Giacomel, jenž bral na loňském MS stříbro a teď bude hodně motivovaný. Zapomenout nesmíme ani na Francouze, z nichž se v této sezoně ve vytrvalostním závodu nejvíc dařilo Emilienu Jacquelinovi.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

