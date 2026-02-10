Biatlon ONLINE: Vytrvalostní závod mužů. Čechy trápila střelba, udrží Hornig TOP 20?
V biatlonovém středisku Anterselva ve 13.30 odstartují individuální soutěže. Jako první je na řadě vytrvalostní závod mužů na 20 km. V českém podání se ukáže, zda zvítězí zkušenosti Michala Krčmáře (startovní číslo 18), či dravost Vítězslava Horniga (34). Vedle nich budou na startu Mikuláš Karlík (66) a Petr Hák (10). Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Mezi největší favority patří Eric Perrot, úřadující mistr světa v této disciplíně. Ve smíšené štafetě ukázal, že se svého prvního olympijského startu v kariéře vůbec nezalekl, navíc tuto disciplínu vede i ve Světovém poháru. Dalšími adepty jsou Johan-Olav Botn, který se ale stále vzpamatovává ze smrti Siverta Bakkena, a jeho krajan Sturla Holm Laegreid. Velké šance má i domácí Tommaso Giacomel, jenž bral na loňském MS stříbro a teď bude hodně motivovaný. Zapomenout nesmíme ani na Francouze, z nichž se v této sezoně ve vytrvalostním závodu nejvíc dařilo Emilienu Jacquelinovi.