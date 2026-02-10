Předplatné

Češi se ve vytrvalostním závodě trápili se střelbou, nejlépe dojel Hornig

iSport.cz, ČTK
Biatlon na ZOH 2026
Norský biatlonista Johan-Olav Botn vyhrál na olympijských hrách vytrvalostní závod na 20 kilometrů, nejlepším z Čechů byl v Anterselvě Vítězslav Hornig na 26. místě. Botn si pro zlato doběhl po bezchybné střelbě. Druhý skončil se ztrátou 14,8 sekundy lídr Světového poháru Francouz Éric Perrot a přidal stříbro ke zlatu ze sobotní smíšené štafety. Rovněž s jednou trestnou minutou získal bronz další Nor Sturla Holm Laegreid. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Botn prožíval do Vánoc úžasnou sezonu, než našel na hotelovém pokoji mrtvého reprezentačního kolegu Siverta Guttorma Bakkena a otřesený si dal od závodění pauzu. Ztratil dres lídra Světového poháru a vrátil se až v Novém Městě na Moravě na konci ledna. V úterý získal první velkou medaili. „Pro Siverta“, napsal v cíli do televizní kamery.

Českým reprezentantům se nedařilo, ztráceli i na lyžích. Hornig si připsal dvě trestné minuty, s nimiž měl odstup od vítězného Nora pět a čtvrt minuty. Další Češi stříleli ještě hůře. Michal Krčmář skončil se čtyřmi trestnými minutami na 38. pozici, Mikuláš Karlík byl 68. a olympijský debutant Petr Hák obsadil 81. místo.

Bez cenného kovu zůstal domácí spolufavorit Tommaso Giacomel, při útoku na první olympijské zlato pro Itálii v historii biatlonu zůstal šestý. O dvě příčky níže byl šampion z Pekingu před čtyřmi lety Francouz Quentin Fillon Maillet.

Ve středu čeká vytrvalostní závod ženy, mistryně světa v této disciplíně z roku 2021 Markéta Davidová ho po problémech se zády a nepovedené smíšené štafetě vynechá.

Muži - Vytrvalostní závod (20 km)Anterselva Biathlon Arena Vítěz: J. Botn (NOR)

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

