Zlatý Botn: Vítězství poslal do nebe Bakkenovi, pak plakal. Jako bych jel s ním, řekl
Tohle byl jeden z jeho životních momentů. Johan-Olav Botn projel cílem vytrvalostního závodu pod pěti kruhy. V tu chvíli už věděl, že výhra je jeho. A nejen jeho. Podíval se do nebe a ukázal tam prstem. Není třeba víc vysvětlovat. Své vůbec první olympijské zlato poslal na obláčky také svému velkému kamarádovi Sivertu Bakkenovi (†27), kterého těsně před Vánoci právě on našel mrtvého v hotelovém pokoji. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Když závodil v Novém Městě na Moravě a následně poskytoval rozhovory nejen norským novinářům, byl Johan-Olav Botn stále hodně zasmušilý, úsměv v jeho tváři se neobjevil ani na jedinou sekundu.
Není se čemu divit. Právě on 23. prosince objevil v hotelovém pokoji na soustředění v italském Lavazé mrtvého kolegu a velkého kamaráda Siverta Guttorma Bakkena.
Ačkoliv tou dobou vedl celkové pořadí Světového poháru, do závodů v Oberhofu ani Ruhpoldingu nenastoupil, objevil se až ve Vysočina Areně.
Na olympijských hrách nebyl ještě nasazen do smíšené štafety, ale v úterním vytrvalostním závodu už nastoupil. Na trať vyrazil až s číslem 58, a tak jej i televizní komentátoři na ČT sport nejprve trochu opomíjeli. Sledovali především Erica Perrota, který vyrážel o dvacet mužů dřív a dlouho tak závod vedl, i když na druhé položce si připsal jednu trestnou minutu.
Botn tak vykukoval postupně, a hlavně díky čisté střelbě začal Francouze brzy ohrožovat. I když jeho vedení nebylo jasné hned, protože zatímco Perrot na trati letěl, Nor byl pomalejší.
„Věděl jsem, že běžecky nejsem úplně ve své nejlepší formě, takže to musím odtáhnout na střelnici,“ přiznal v rozhovoru pro Eurosport také sám Botn.
Po čtvrté střelecké položce už měl ale i on jasno, a potvrdili mu to pak i Norové podél trati. Jede si pro vítězství. A právě tady mu hned v hlavě naskočil jeho kamarád.
„Po poslední střelbě jsem si vzpomněl na svého dobrého kamaráda Siverta Bakkena, který zemřel během posledních Vánoc. Cítil jsem se, jako bych jel s ním. Říkal jsem si: Snad se na mě dívá, jak jedu,“ hlásil dojemně šestadvacetiletý Botn.
Při průjezdu cílem pak zvedl svůj pohled k nebi a ukázal tam pravou rukou: Tohle zlato je i tvoje, Siverte! Krátce poté si zakryl rukama obličej a otíral si slzy.
„Komu jinému to přát než Botnovi, který Siverta našel. Kdo tohle nezažil, nedokáže si představit, co to pro něj muselo znamenat najít mrtvého kamaráda v posteli. Doufám, že mu to pomůže, aby se s touhle situací do zbytku života vyrovnal,“ přál norskému kolegovi Michal Krčmář.
Slova obdivu vyjádřil také další český reprezentant Vítězslav Hornig. „Je to obrovská symbolika. Norové se na přípravný kemp vraceli na stejné místo, do stejného hotelu. Říkali jsme, že to pro ně muselo být extrémně těžké, co se týče psychiky. Botn jen dokázal, že je to světová třída a že to zvládne.“
Tento moment se jistě zařadí mezi ty nejdojemnější z Her v Milánu a Cortině.