Krčmář hledal chyby u sebe, ale... Neříkám to zapškle, ale servisu to nevyšlo, řekl
PŘÍMO Z ITÁLIE | V Südtirol Areně vládne párty nálada, český tým ovšem na biatlonové olympiádě zatím stojí mimo. Po trápení Markéty Davidové ve smíšené štafetě se příliš nepovedl ani mužský vytrvalostní závod. Nejlíp dojel šestadvacátý Vítězslav Hornig a borci, ve vší úctě k servismanům, kritizovali úroveň lyží.
Jejich výkony jsou na sobě závislé a závodníci to dobře vědí. Muži z buněk pro úspěchy svých jezdců cedí krev a jejich kritice se borci většinou přísně vyhýbají. Po olympijském vytrvalostním závodě v Anterselvě se ale tohle téma objevilo.
„Běžecky jsem se cítil dobře, moje výkonnost je dobrá, ale, bohužel… A neříkám to nijak zapškle a naštvaně, servis odvádí celý rok skvělou práci, ale dneska jim to nevyšlo,“ uvedl po závodě Michal Krčmář. „Když mně předjížděli Němci, Norové, nebyla dneska nejmenší šance s nimi závodit.“
Krčmář předvedl čtyřiadvacátý nejrychlejší čas a na nejrychlejšího běžce, Quentina Fillona-Mailleta, ztratil přes tři minuty. Oba udělali shodně čtyři chyby na střelnici. Francouz ale i tak skončil v první desítce, Krčmář bral 38. místo.
Vítězslav Hornig střílel líp. Ve dvou střeleckých položkách nechyboval, ale vleže se netrefil dvakrát. Navíc je známý tím, že ve vysoké nadmořské výšce Anterselvy se občas necítí dobře. Ale tentokrát viděl problém jinde. Běžecký čas měl až dvaačtyřicátý s odstupem masivních 4:21,1 minuty na Fillona-Mailleta.
„Trochu jsme se bavili, že si nejsme jistí, co dnes lyže,“ řekl Hornig. „Nám se to lehce říká, ale pak potřebujeme vědět i zpětnou vazbu od servisu. Ale podle časů jsem se necítil na to, že bych měl v posledních kolech nachytávat minutovou ztrátu. Bylo to znát hlavně v rovinatých pasážích, kde potřebujeme, aby nám ty lyže odjížděly a netrápili jsme se na tom extrémně silově. Bohužel to tam dnes nebylo. Speciálně v posledním kole jsem se tam snažil jet se Jacquelinem, ale bylo to strašně těžké. Dal jsem tu lyži na sníh a místo toho, aby jela, tak jsem cítil, jak se lepí a drhne.“
Krčmář: Jsem, jaký jsem
Problémy byly citelnější v tom, že se jel vytrvalostní závod, nejtradičnější závod biatlonového programu se čtyřmi zastávkami na střelnici a dvacetikilometrovou tratí, jejíž náročnost je v Anterselvě zvýrazněna nadmořskou výškou kolem 1600 metrů a dlouhými vyčerpávajícími výšlapy.
„Je to těžké. Ta trať je fakt poctivých dvacet kilometrů. Není to žádných osmnáct nebo devatenáct. Je to poctivé, ještě ta výška… Člověka to unaví,“ líčil Petr Hák, který absolvoval svůj první olympijský závod kariéry a skončil jednaosmdesátý se sedmi střeleckými chybami.
„Na té střelnici tragédie. Ale i přesto všechno jsem si to dnes docela užil. Paráda, první start na olympiádě. Super kulisa. Když jsem sem odjížděl jako náhradník a jako pátý, byla tam možnost, že si vůbec nezazávodím. Takže jsem byl rád, že jsem mohl vůbec postavit na start a nějaký závod si tu odjet a tu olympijskou premiéru si zažít.“
Krčmář, navzdory problematickým lyžím, jasně označil za hlavní důvod svého propadu svůj výkon na střelnici, kde nasbíral čtyři chyby.
„Hlavně jsem to dnes vůbec nezvládl na střelnici. Byla tam přemíra snahy, opět jsem nepřemohl můj perfekcionismus a zase se mi to vymstilo. Peru se s tím celou kariéru a těžko se mi k tomu hledá klíč. Ale neměnil bych, jsem, jaký jsem,“ vysvětloval Krčmář. „Ve štafetě byla střelba dobrá, tam jedete kontaktní rychlý závod, nemáte tolik prostoru přemýšlet a mnohem jednodušeji se dostáváte do takového transu, kde nepřemýšlíte.“
Krčmář čtyřikrát minul v prvních třech položkách. Teprve při druhé střelbě vestoje si dal klid a terče vyčistil.
„Čtvrtou položku jsem vyčistil, i když jsem byl maximálně unavený, ale byl jsem tam uvolněný,“ líčil Krčmář. „Předtím to byly těsné rány mimo, což svědčí o tom, že na spoušti jsem pomalejší a opatrnější a ty rány vypadávají. Mrzí mě, že se to stalo na olympijských hrách, ale mám za tři dny sprint, abych ukázal, že závodit umím a celé to otočil. Opřu se do toho a nechám tam všechno.“