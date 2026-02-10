Laegreid se v přímém přenosu rozplakal a omluvil za nevěru: Udělal jsem největší chybu
PŘÍMO Z ITÁLIE | Ve vytrvalostním závodě na olympiádě trefil norský biatlonista Sturla Holm Laegreid devatenáct z dvaceti terčů, v osobním životě ale udělal kardinální minelu. Poté, co získal bronzovou medaili, se v přímém přenosu televize NRK přiznal k nevěře. „Udělal jsem svou největší chybu,“ prohlásil. Program biatlonu na ZOH 2026 >>>
Bylo to tak trochu jako v Notting Hillu, kde Hugh Grant stojí a žádá Julii Robertsovou, jestli by to nemohla ještě zvážit, pokud by si uznal, že je naprostý idiot a k tomu by si kleknul. Jenže tohle byla realita. Sturla Holm Laegreid si ke scéně jak z filmu vybral olympijský areál v Anterselvě, konkrétně svůj bronzový rozhovor pro televizi NRK. Své vyznání vypálil z ničeho nic.
„A pak je tu někdo, s kým jsem se o to chtěl podělit, a kdo se dnes možná nedívá. Před šesti měsíci jsem potkal lásku svého života. Nejkrásnějšího a nejlaskavějšího člověka na světě. Před třemi měsíci jsem udělal svou největší chybu a podvedl ji, a řekl jsem jí to před týdnem. Byl to nejhorší týden mého života,“ soukal ze sebe Laegreid a utíral si slzy. „Měl jsem v životě zlatou medaili a pravděpodobně se na mě mnoho lidí dívá jinýma očima, ale já mám oči jen pro ni.“
Překvapivé oznámení poněkud uvolnilo atmosféru i na následující tiskové konferenci v mediálním centru uprostřed Südtirol Areny. Původně se čekalo, že ji ovládne drsný příběh vítězného Johana-Olava Botna, který den před Vánoci našel mrtvého svého týmového kamaráda Siverta Bakkena. Teď však otázky mířily i k Laegreidovi. Ten sdělil, že se své lásce ke svému pochybení přiznal minulé úterý.
„Řekl jsem jí to před týdnem a pak to samozřejmě skončilo,“ líčil Laegreid. „Nejsem připravený to vzdát. Doufám, že spácháním sociální sebevraždy ukážu, jak moc ji miluju. Nesu si za to následky. Lituju toho z celého srdce. Uvědomil jsem si, že je žena mého života, a že nemůžu celý život žít tak, že to před ní tajím. Jediná cesta k cíli je říct jí všechno a všechno vyložit na stůl. A doufat, že mě stále dokáže milovat. Udělal jsem to pro ni a teď pro celý svět. Nemám co ztratit.“
Jeho gesto ovládlo tiskovku podobně jako tu v romanci o herecké hvězdě s tváří Julii Robertsové a nesmělém prodavači cestopisů Hugh Grantovi. To všechno na oficiální půdě olympijských her.