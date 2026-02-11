Biatlon ONLINE: Jede se vytrvalostní závod žen, v akci jsou čtyři Češky bez Davidové
Biatlonový program na ZOH 2026 pokračuje dál. Ve středu 11. února je na programu vytrvalostní závod žen, ve kterém se představí čtyři české závodnice: Tereza Vinklárková (č. 8), Tereza Voborníková (č. 18), Lucie Charvátová (č. 51) a Jessica Jislová (č. 74). Do závodu nenastoupí Markéta Davidová, kterou nadále limituje zranění zad. Závod startuje ve 14:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>