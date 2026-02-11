Předplatné

Biatlon ONLINE: Jede se vytrvalostní závod žen, v akci jsou čtyři Češky bez Davidové

Video placeholder
Olympijský biatlon v Anterselvě: slunce, nádherné hory, ale náročná nadmořská výška • Zdroj: isportTV
Markéta Davidová nenastoupí do vytrvalostního závodu
6
Fotogalerie
iSport.cz
Biatlon na ZOH 2026
Biatlonový program na ZOH 2026 pokračuje dál. Ve středu 11. února je na programu vytrvalostní závod žen, ve kterém se představí čtyři české závodnice: Tereza Vinklárková (č. 8), Tereza Voborníková (č. 18), Lucie Charvátová (č. 51) a Jessica Jislová (č. 74). Do závodu nenastoupí Markéta Davidová, kterou nadále limituje zranění zad. Závod startuje ve 14:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
Ženy - Vytrvalostní závod (15 km)Anterselva Biathlon Arena

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

