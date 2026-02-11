Simonová slaví zlato, senzační bronz do Bulharska. Vinklárková kousek od TOP 10
Desetinásobná světová šampionka bere první individuální zlato na olympijských hrách! Francouzská biatlonistka Julia Simonová si i navzdory jedné chybě na střelnici totálně podmanila vytrvalostní závod žen na 15 kilometrů. O třiapadesát sekund porazila svou krajanku Lou Jeanmonnotovou, senzační bronz zapsala Bulharka Lora Christovová. Češky si vedly slušně, Tereza Vinklárková je zatím v elitní patnáctce.
Podrobnosti připravujeme.