Simonová slaví zlato, senzační bronz do Bulharska. Vinklárková kousek od TOP 10

Tereza Vinklárková na trati vytrvalostního závodu
Tereza Vinklárková na trati vytrvalostního závoduZdroj: Profimedia.cz
Tereza Voborníková už má na letošní olympiádě za sebou nedělní smíšenou štafetu
Markéta Davidová nenastoupí do vytrvalostního závodu
Desetinásobná světová šampionka bere první individuální zlato na olympijských hrách! Francouzská biatlonistka Julia Simonová si i navzdory jedné chybě na střelnici totálně podmanila vytrvalostní závod žen na 15 kilometrů. O třiapadesát sekund porazila svou krajanku Lou Jeanmonnotovou, senzační bronz zapsala Bulharka Lora Christovová. Češky si vedly slušně, Tereza Vinklárková je zatím v elitní patnáctce.

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

