Nevěrníka Laegreida kritizoval Bö: Zcela nevhodné! Podvedená přítelkyně se vyjádřila
Přiznání k nevěře a omluva norského biatlonisty Sturly Holma Laegreida v přímém přenosu norské televize NRK vyvolaly nejen na olympiádě řadu reakcí. Mezi prvními se ozvala legenda světového biatlonu a Laegreidův krajan Johannes Thingnes Bö. Ten byl zrovna ve studiu NRK, a tak mohl říct bezprostřední názor. A ten nebyl v prospěch bronzového medailisty z úterního vytrvalostního závodu. Nyní už bývalá biatlonistova přítelkyně to sledovala u televize a norskému deníku VG poskytla vyjádření. Laegreid se v pozdějším vyjádření za emotivní rozhovor omluvil.
Právě získal bronzovou olympijskou medaili ve vytrvalostním závodu, jeho reprezentační kolega Johan-Olav Botn po předchozích tragických okolnostech zlato. Mohla to být parádní norská oslava a uctění památky nedávno zesnulého kolegy Siverta Bakkena. Jenže Laegreid všechny šokoval.
Ještě v mix zóně, kde sportovci poskytují rozhovory, v přímém přenosu do televize NRK pronesl něco, co nikdo nečekal. Omluvil se své přítelkyni za to, že jí byl nevěrný.
„Je tady někdo, kdo se dnes možná nedívá. Před šesti měsíci jsem potkal lásku svého života. Nejkrásnějšího a nejmilejšího člověka na světě. A před třemi měsíci jsem udělal největší chybu svého života a podvedl ji,“ začal se Laegrei se slzami v očích omlouvat a pokračoval s tím, že vztah okamžitě skončil, ale on se nechce vzdát.
Jeho bývalá přítelkyně to sledovala v televizi a ve středu ráno promluvila pro norský deník VG. Jejím přáním však bylo, aby její identita zůstala utajena. Nejprve pogratulovala Johanu-Olavu Botnovi ke zlaté medaili. „Bylo dojemné vidět, jak se Sivert podílel na vítězství,“ narážela na slova Botna, který prohlásil, že cítil, jako by jel s Bakkenem.
Pak už se ale vyjádřila k řeči svého bývalého přítele a k nevěře. „Je těžké odpustit. I po vyznání lásky před celým světem,“ napsala webu VG.
Laegreidův skutek obletěl okamžitě celý svět, některá významná světová média ho měla i na titulní straně svých listů. A video s přiznáním se stalo virálním.
„Nechtěla jsem se dostat do této situace a je bolestivé to snášet. Jsme v kontaktu a on ví, jak se k tomu stavím,“ dodala slečna. Současně poděkovala svým nejbližším za podporu. „A také všem ostatním, kteří na mě mysleli a soucítili se mnou, aniž by věděli, kdo jsem,“ napsala pro VG. Jeho redaktoři oslovili také Laegreida, ten se však prý ke slovům bývalé přítelkyně nechce vyjadřovat.
Kdo k vystoupení bronzového medailisty naopak měl co říct, byl Johannes Thingnes Bö. „Bylo to velké překvapení. Bylo to nevhodné, viděli jsme tam stát chlapce plného výčitek. Bohužel to bylo úplně špatné místo a špatný čas,“ pronesl Bö ve studiu NRK hned po Laegreidově proslovu.
Bö byl ještě v minulé sezoně, po které ukončil svou veleúspěšnou kariéru, týmovým parťákem Laegreida, a tak jej dobře zná.
„Sturla je emocionální člověk a viděli jsme, jak ho to v posledním týdnu velmi ovlivnilo. Snažil se tyto pocity potlačit, soustředit se a chovat se profesionálně. Skoro vyhrál zlato, ale nakonec skončil s bronzem. On má emoce přímo na povrchu. Nedokáže je skrýt. Myslím, že to z něj prostě vybuchlo. Nevím, jestli to měl v plánu. Nevím, jak se na své chování dívá s odstupem času,“ řekl Bö.
Na tom, že šlo o zcela nevhodné místo a čas se s ním shodla také bývalá běžkyně na lyžích Therese Johaugová. „Nikdy jsem neviděla takové interview. Je to naprosto nevhodný čas a místo. V tom souhlasím s Johannesem.“
Laegreid se ke své emotivní reakci s odstupem vyjádřil a omluvil se: „Hluboce lituji, že jsem tento osobní příběh zmínil v den, který byl pro norský biatlon slavnostní. Nejsem dnes úplně sám sebou a nepřemýšlím jasně,“ napsal v čerstvém prohlášení, které citují norská média.
„Omlouvám se Johanu-Olavovi, který si po zlatu zasloužil veškerou pozornost. Omlouvám se i mé bývalé přítelkyni, která se nedobrovolně dostala do centra pozornosti médií, doufám, že se jí daří dobře. Na žádné další otázky k tomuto tématu nebudu odpovídat,“ doplnil bronzový medailista z vytrvalostního závodu.