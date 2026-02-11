Chvíle pro „Vinky“: Praskly saze! Terko, kde se to v tobě vzalo? žasla Charvátová
PŘÍMO Z ITÁLIE | Tohle je olympijský příběh par excellence. Biatlonistka Tereza Vinklárková byla vloni v létě kvůli věčným zdravotním problémům s imunitou na hraně kariéry a našla si už zaměstnání. Nakonec se z akademického týmu propracovala do reprezentace a ve středečním vytrvalostním závodě v Anterselvě šokovala životním výkonem. Z jedenáctého místa jí scházelo sedm desetin do top ten. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Bylo to nesmírně radostné setkání v mixzoně biatlonové Südtirol Areny. „Terko, kde se to v tobě vzalo?“ hlásila Lucie Charvátová, když se srazila s nejlepší Češkou vytrvalostního závodu.
Markéta Davidová nestartovala. Tereza Voborníková si lepší výsledek než patnácté místo odstřelila dvěma chybami na střelnici. To Tereza Vinklárková byla nečekanou českou hrdinkou. S jedinou minelou ve čtyřech položkách a solidním během se jen o zlomek času nevešla do elitní desítky. A měla náladu slavit.
„Dala bych si dneska klidně i šampaňské, asi s Luckou Charvátovou. Má ho moc ráda. A ráda slaví dobré výkony, to je ta holka pro tuto příležitost,“ usmívala se Vinklárková.
Charvátová je její parťačka z pokoje týmového hotelu, který stojí kousek cesty na silnici ze závodního areálu do údolí. A pár dní před startem Her měla narozeniny.
„Dostala jsem šampaňské a víc než jedno. I konfety mám připravené, takže jsme čekali na velký úspěch. A když přijde, tak to oslavíme,“ hlásila Charvátová.
Po propadu Markéty Davidové ve smíšené štafetě a kritice závodníků na úroveň materiálu v mužském vytrvalostním závodě byl tohle den, na který český biatlon toužebně čekal. V průběžných výsledcích zářily dvě české vlaječky. Tereza Voborníková útočila na svůj nejlepší výsledek kariéry. Scházela tomu poslední rána na poslední střelecké položce.
„Poslední rána mě teď hodně mrzí, ale před závodem by bylo patnácté místo super. Teď mi říkali televizáci, že s jednou mohlo být nějaké páté místo… Je to škoda. Ještě jsem ji odkládala, bohužel mi to nebylo přáno.“
Tohle byl ale den Terezy Vinklárkové. Její příběh si párty se šampaňským, i když uprostřed olympijských her jistě skromnou, rozhodně zaslouží. Sedmadvacetiletou ženu celou kariéru brzdily zdravotní problémy. Málokdy mohla trénovat naplno a ve Světovém poháru získala celkem jen dvacet bodů. V biatlonu jí nikdo neřekne jinak než Vinky, což je přezdívka, kterou získala už na základní škole, nebo Tinky Winky. To se váže k postavičce z dětského seriálu Teletubbies.
V létě už byla rozhodnutá začít nový život a začala pracovat jako předsedkyně biatlonového klubu Střelka Brno. Nakonec ale zůstala aspoň díky novému projektu akademického týmu pod vedením lidského a odborně zdatného kouče Zdeňka Vítka.
„Pro mě to znamená asi mnohem, mnohem víc, než pro kohokoli jiného na olympijských hrách. Sportovci, co získávají medaile na olympijských hrách, jsou pro mě největší hvězdy na světě. Tahle skutečnost, co právě prožívám, je mnohem lepší, než kdybych byla sportovec, který se olympijské medaile pere,“ vysvětluje Vinklárková. „Jsem strašně šťastná. Opravdu to skončilo tak, jak mělo. Já tomu nevěřím, že se to opravdu stalo. Pořád jsem ve skrytu duše, v nějakém mini procentu, doufala, že se to ještě obrátí, že budu zdravá, že to všechno dopadne. A ono to tak nějak dopadlo.“
Byla to fakt jízda! Nejlepší tečka
Vinklárková se na začátku sezony propracovala z akademického týmu, jakéhosi národního C výběru, až do áčka a odjela na první závody Světového poháru do Östersundu. Pak jako obvykle cestovala mezi nejvyšší soutěží a IBU Cupem. Olympijskou nominaci si ale vybojovala. Přesto, že se někteří fanoušci přeli, jestli by neměla jet třeba dorostenecká mistryně světa Ilona Plecháčová.
„Periferně jsem to určitě vnímala. Ale letos jsem se v každém závodě snažila dělat svoji práci, o to jsem se snažila. To vyšlo a opravdu jsem dokázala, že letos tu mám své místo a mám tu být a žádné spekulace o tom nejsou,“ řekla Vinklárková.
Tenhle závod byl pro ni za odměnu. I když jí top desítka těsně unikla, ve výsledcích se našla mezi hvězdnými jmény. Žena, která jí o sedm desetin sekundy sebrala top ten, byla Franziska Preussová, loňská vítězka Světového poháru. Až za ní skončily Suvi Minkkinenová a Anna Magnussonová, dvě ze tří nejlepších závodnic letošní sezony, nebo Elvira Öbergová.
„Ještě jsem neviděla ta jména, ale jedenácté místo je naprosto neuvěřitelné. V posledním kole ve mně praskly saze. Byla to fakt jízda. Já myslím, že tohle je ta nejlepší tečka, co mě mohla potkat,“ řekla Vinklárková.
Jejím plánem je, že olympiáda v Anterselvě bude znamenat její skutečné loučení se závodním biatlonem. „Jen kvůli vám řeknu, že si to můžu ještě rozmyslet,“ usmála se na novináře. „Ale vidím to úplně oficiálně.“