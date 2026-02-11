Od podvodu až k olympijskému zlatu! Oběť Simonové naopak zcela propadla
Francouzská biatlonová hvězda Julia Simonová prožila během posledních pěti měsíců naprosto neuvěřitelný příběh. Od soudní síně až na nejvyšší stupně olympijského pódia. Od statusu podvodnice a zlodějky až k pozici olympijské vítězky. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Devětadvacetiletá Simonová, jedna z nejúspěšnějších biatlonistek své generace, prožívala v říjnu minulého roku jedny z nejhorších dnů svého života. Byla totiž usvědčena jako zlodějka. A to ne ledajaká.
Soud v Albertville jí udělil podmíněný trest za to, že opakovaně zneužila kreditní karty své reprezentační kolegyně Justine Braisazové-Bouchetové a navíc i člena realizačního týmu k nákupům online. A to v celkové hodnotě více než 2000 eur.
Simonová nejdříve všechna obvinění popírala. „Nepamatuji se, že bych to udělala. Nedává mi to smysl,“ tvrdila. Dokonce přišla i s teorií, že se stala sama obětí krádeže identity a proti tomu podala i trestní oznámení. Nicméně nakonec se pod tíhou důkazů v říjnu 2025 k obviněním přiznala.
Soud jí pak uložil tříměsíční podmíněný trest odnětí svobody a pokutu 15 tisíc eur (asi 360 tisíc korun). K tomu ještě přidal Francouzský lyžařský svaz šestiměsíční zákaz činnosti – měsíc „natvrdo“ a pět měsíců podmíněně.
Simonová tak věděla, že olympijské hry stihne. A připravila se na ně evidentně dokonale. Ve vytrvalostním závodě za sebou nechala všechny soupeřky. Včetně své „oběti“ a spolufavoritky závodu Braisazové-Bouchetové, která po totálně nevydařené střelbě obsadila až 80. místo, což je její nejhorší umístění za poslední tři roky…
Přitom hodně i právě díky velkorysosti této biatlonistky se Simonová do reprezentace vůbec mohla vrátit. Případ sice nejprve výrazně otřásl atmosférou ve francouzském týmu, ale Braisazová-Bouchetová později prohlásila, že chce oddělit sportovní výsledky od osobních záležitostí. Na urovnání krize měl navíc velký vliv i trenér týmu Cyril Burdet.
Nyní se jeho diplomatická práce francouzskému biatlonu a především Julii Simonové nadmíru vrátila. Byť po svém triumfu olympijská vítězka nemohla nedávnou kauzu zcela ignorovat.
„Upřímně bych si teď přála, aby mě už všichni nechali být, protože jsem si ještě před závodem přečetla některé věci, které nebyly příjemné. Teď jsem ale dokázala, že sem patřím. Minulost je v týmu za námi. Teď jsme tady pro to, abychom vyhrávali medaile. Dnes jsme to znovu ukázaly,“ poukázala Simonová i na druhé místo kolegyně Lou Jeanmonnotové.
„Dnes se to prostě uzavřelo. Je to jeden z nejlepších sportovních dnů mého života,“ dodala olympijská šampionka.