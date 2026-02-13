Biatlon ONLINE: Jede se olympijský sprint mužů, uspějí čtyři Češi na startu?
Biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska běží sprint na olympijských hrách v Itálii. Šestadvacetiletý Mikyska, který před startem Her laboroval s nachlazením, absolvuje debut pod pěti kruhy. Závod na 10 kilometrů startuje v Anterselvě ve 14.00, ONLINE přenos sledujte na webu iSport. Program biatlonu na ZOH 2026 ZDE >>>
Jako první z českých reprezentantů jde do akce Mikyska, na trať vyráží ve 14:02 se startovním číslem 4. Krčmář má číslo 26, Hornig 38 a Karlík 68.