Biatlon ONLINE: Jede se olympijský sprint mužů, uspějí čtyři Češi na startu?

Vítězslav Hornig během olympijského vytrvalostního závodu
Vítězslav Hornig během olympijského vytrvalostního závoduZdroj: ČTK / AP / Bernat Armangue
Michal Krčmář na střelnici během olympijského vytrvalostního závodu
Michal Krčmář na střelnici během olympijského vytrvalostního závodu
Michal Krčmář během olympijského vytrvalostního závodu
4
Fotogalerie
Biatlon na ZOH 2026
Biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska běží sprint na olympijských hrách v Itálii. Šestadvacetiletý Mikyska, který před startem Her laboroval s nachlazením, absolvuje debut pod pěti kruhy. Závod na 10 kilometrů startuje v Anterselvě ve 14.00, ONLINE přenos sledujte na webu iSport. Program biatlonu na ZOH 2026 ZDE >>>

Jako první z českých reprezentantů jde do akce Mikyska, na trať vyráží ve 14:02 se startovním číslem 4. Krčmář má číslo 26, Hornig 38 a Karlík 68.

Sledujte on-lineLIVE
Muži - Sprint (10 km)Anterselva Biathlon Arena

Video placeholder
Olympijský biatlon v Anterselvě: slunce, nádherné hory, ale náročná nadmořská výška • isportTV

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

