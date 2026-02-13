Hornig dojel ve sprintu na 20. místě, do stíhačky postoupili všichni Češi. Slaví Francouz
V mužském biatlonovém sprintu na ZOH 2026 se v podstatě zopakovaly výsledky z úterního vytrvalostního závodu. Dva Norové a jeden Francouz. Jen v trochu jiném obsazení a na jiných pozicích. Výhru slaví Francouz Quentin Fillon Maillet, stříbrný je Vetle Sjastad Christiansen a bronz znovu bere Sturla Holm Laegreid. Z Čechů se nejlépe umístil Vítězslav Hornig, jemuž patří 20. příčka. Program biatlonu na ZOH 2026 ZDE >>>
Biatlonisty v Anterselvě znovu doprovázelo sluníčko, ovšem vznášel se tam také pomyslný mrak pochybností, jak si po svém úterním citovém výlevu v přímém televizním přenosu poradí s biatlonem Sturla Holm Laegreid. Po jeho přiznání nevěry a omluvě bývalé přítelkyni se kolem něj rozvířila velká bouře.
Ovšem Nor se na trať dostal o dost později, než závod začal. Naopak velmi brzy mohli začít pěsti držet čeští fanoušci.
Tomáš Mikyska byl prvním Čechem, který do sprintu odstartoval, hned se startovním číslem 4. Z první desítky startujících měl Čech nejrychlejší první kolo. Jenže při své úvodní olympijské střelbě odstartoval chybou hned na první ráně. A ačkoliv střílel rychle, zdržel se na trestném kole.
Vestoje už si reputaci napravil, odstřílel bezchybně a také poměrně rychle za 23 sekund. Běžecky tomu však po nachlazení z minulých dnů něco chybělo.
„Nemoc si něco vzala, na trati to mohlo být lepší,“ přiznal Mikyska s tím, že ale něco podobného čekal.
Ve chvíli, kdy se Mikyska už pomalu řítil k cíli, teprve startovali ti největší favorité, a jeho krajané s postupně blížili na střelnici.
Michal Krčmář, stříbrný ze sprintu z Pchjongčchangu 2018, zvládl první položku čistě, ale pomaleji. Na trati to muž, kterému víc sedí kontaktní závody, rozjel obezřetněji.
První položka naopak ze zahraničních hvězd nevyšla Fabienu Claudovi, který nesestřelil dva terče a zdržel se na trestném okruhu. Dalším jeho krajanům se ale vedlo o poznání lépe. Nejprve vybílil všechny terče Quentin Fillon Maillet, chvíli poté také Emilien Jacquelin. Ovšem vítěz vytrvalostního závodu Johan-Olav Botn teprve vyjížděl na trať závodu.
Dobře rozjetý závod měli i Švédi, Sebastian Samuelsson se po čisté střelbě vleže držel průběžně na čtvrté příčce, jeho kolega Martin Ponsiluoma si tradičně dobře vedl na trati, ale poslední ranou vleže minul.
Vítězslav Hornig, stejně jako jeho spolubydlící Krčmnář, rozběhl závod pomaleji. Jenže v jeho případě přišla chyba na střelnici.
Krčmář vestoje hned první dvě rány nedostal do terče, čímž pro něj zhasly všechny naděje. Takové zdržení na trestném okruhu je velmi citelné. Do cíle ale nakonec Krčmář dojel na lepší pozici než Mikyska, který jel o jedno trestné kolo méně.
Nicméně nijak ho to netěšilo. „Vestoje jsem to nezvládnul a se dvěma tady člověk nemůžu pomýšlet na top výsledek. Zkusil jsem to, nevyšlo to, v neděli mám ještě jednu šanci to vylepšit v individuálních závodech, tak uvidíme. Ale bohužel. Střelnice mě tady provádí a nezvládám to,“ hodnotil pro ČT sport Krčmář.
Příčiny nezdaru při střelbě ale najít nedokázal. „kdybych to věděl, tak to zkusím nějak udělat. Ale bohužel. V individuálu to byly čtyři těsné rány, teď nevím, co tam bylo. Přišlo mi, že jsem byl dobře připravený, ale dvě rány vypadly.“
Tou dobou Fillom Maillet zvládl i střelbu vestoje a dostal se do průběžného vedení. Stejně dobře se povedla střelba i Hornigovi, ten však ze střelnice vyrážel na osmé příče, hned se však před něj dostal i Jacquelin, jenž pálil pekelně rychle a hlavně bezchybně.
U Norů všichni čekali, jak se události posledních dnů podepíšou na Sturlovi Holmu Laegreidovi. Ten si, na rozdíl od Botna, s „ležkou“ poradil skvěle, připsal nulu, zatímco zlatý Botn musel na jedno trestné kolo.
To mladým nadějím se příliš nedařilo. Domácí Tommaso Giacomel na úvodní střelbě minul dvakrát, Francouz Eric Perrot jednou. Oba pak přidali jednu chybu i vestoje.
Laegreid ani vestoje nezaváhal, ale stále mu na Fillona Mailleta, který už byl v cíli na prvním místě, chybělo přes 14 sekund a rychlejší než on byl ještě další Nor Vetle Sjostad Christiansen. A stejně to dopadlo i v cíli. Christiansen se před krajan dostal, a tak slaví olympijské stříbro, které ve své sbírce dosud neměl.
Nejlepším Českým závodníkem byl Hornig, jenž s jednou chybou skončil na 20. místě. „Pocit z lyží jsem si po minulém závodu zlepšil, co jsem koukal na časy, tak je to takový nějaký normál na sprintu, možná trošku horší. Ale řekl bych, že to odpovídalo osobnímu pocitu z těla. Ale asi s výsledkem budu nakonec spokojený,“ pronesl Hornig.
Na střelnici také dokázal příčinu jednoho nezdaru identifikovat. „Byla to chyba z předržení, čekal jsem dlouho na terči a pak jsem ji vytáhnul ven, protože ostatní rány jsem pálil v rytmu a padaly. Cítil jsem tam osobně tuhle chybu, ale až se na to ještě zpětně podívám na tabletu na terči, budu moudřejší,“ řekl nováček pod pěti kruhy.
Do nedělního stíhacího závodu vyrazí se ztrátou 1:42 minuty na vítěze, ale 33 sekund na top 10, což už je čas, se kterým se dá něco dělat.
Krčmář obsadil 28. místo (-1:56), Mikyska je 33. a Mikuláš Karlík se čtyřmi chybami na střelnici 45. V sobotu je na programu sprint žen.
Muži - sprint (10 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 22:53,1 (0 tr. okruhů), 2. Christiansen -13,7 (0), 3. Laegreid 15,9 (0), 4. Jacquelin (Fr.) -16,1 (0), 5. Samuelsson (Švéd.) -25,0 (0), 6. Dale-Skjevdal (Nor.) -43,0 (2), ...20. Hornig -1,42,1 (1), 28. Krčmář -1,56,8 (2), 33. Mikyska -2:12,2 (1), 45. Karlík (všichni ČR) -2:37,1 (4).