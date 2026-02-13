Předplatné

Soukalová o nevěrném Laegreidovi: Čekala jsem, že je profesionál. Měl se zamyslet…

Gabriela Soukalová promluvila ke kauze Laegreidovy nevěry
Sturla Holm Laegreid se v přímém přenosu přiznal k nevěře
Biatlonista Sturla Holm Laegreid
Sturla Holm Laegreid získal ve vytrvalostním závodě bronzovou medaili
Biatlon na ZOH 2026
Biatlonista Sturla Holm Laegreid se po olympijském závodě rozplakal v přímém přenosu a omluvil se za nevěru. A to jen chvíli poté, co jeho týmový kolega Johan-Olav Botn slavil zlato. Na kauzu teď zareagovala Gabriela Soukalová: „Když víte, že váš týmový kolega vyhrál zlato… Měl by mít dost zkušeností, měl se zamyslet dopředu, co to způsobí,“ říká bývalá česká biatlonová hvězda. Program biatlonu na ZOH 2026 >>>

Soukalová neskrývala překvapení z toho, jak celý moment působil navenek. „Víte, co… Očekávala jsem, že je trošku víc profesionál,“ začala. A hned vysvětlila, co jí na celé situaci vadí: „Když víte, že váš týmový kolega vyhrál zlato… Měl by mít dost zkušeností ohledně mediálních vyjádření.“ Podle ní jde v takové chvíli o elementární cit pro situaci a o respekt k tomu, co se děje kolem.

Zároveň ale dala jasně najevo, že nechce jen soudit. „Umím si představit, že zoufalý člověk se zlomeným srdcem dokáže udělat zdánlivě hloupé věci,“ řekla ve studiu ČT Sport a dodala: „Mám pochopení z obou stran.“

Podle ní ovšem musí u Laegreida fungovat i profesionalita a schopnost předvídat následky. „Měl se zamyslet dopředu, co to způsobí,“ říká Soukalová. A uzavřela to vzkazem: „Profesionál by měl dávat vhodná vyjádření, kdy je to na místě.“

Sám Laegreid se později za celý incident omluvil. „Hluboce lituji, že jsem tento osobní příběh zmínil v den, který byl pro norský biatlon slavnostní. Nejsem dnes úplně sám sebou a nepřemýšlím jasně,“ napsal v prohlášení. Jeho čin se totiž nevyhnul kritice, ozval se například i Johannes Thingnes Bö, ještě v minulé sezoně norská biatlonová hvězda.

Gabriela Soukalová: Svou hodnotu jsem měřila medailemi. A o nejhorší větě pro dívku s bulimií • isport.tv

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

