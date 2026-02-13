Soukalová o nevěrném Laegreidovi: Čekala jsem, že je profesionál. Měl se zamyslet…
Biatlonista Sturla Holm Laegreid se po olympijském závodě rozplakal v přímém přenosu a omluvil se za nevěru. A to jen chvíli poté, co jeho týmový kolega Johan-Olav Botn slavil zlato. Na kauzu teď zareagovala Gabriela Soukalová: „Když víte, že váš týmový kolega vyhrál zlato… Měl by mít dost zkušeností, měl se zamyslet dopředu, co to způsobí,“ říká bývalá česká biatlonová hvězda. Program biatlonu na ZOH 2026 >>>
Soukalová neskrývala překvapení z toho, jak celý moment působil navenek. „Víte, co… Očekávala jsem, že je trošku víc profesionál,“ začala. A hned vysvětlila, co jí na celé situaci vadí: „Když víte, že váš týmový kolega vyhrál zlato… Měl by mít dost zkušeností ohledně mediálních vyjádření.“ Podle ní jde v takové chvíli o elementární cit pro situaci a o respekt k tomu, co se děje kolem.
Zároveň ale dala jasně najevo, že nechce jen soudit. „Umím si představit, že zoufalý člověk se zlomeným srdcem dokáže udělat zdánlivě hloupé věci,“ řekla ve studiu ČT Sport a dodala: „Mám pochopení z obou stran.“
Podle ní ovšem musí u Laegreida fungovat i profesionalita a schopnost předvídat následky. „Měl se zamyslet dopředu, co to způsobí,“ říká Soukalová. A uzavřela to vzkazem: „Profesionál by měl dávat vhodná vyjádření, kdy je to na místě.“
Sám Laegreid se později za celý incident omluvil. „Hluboce lituji, že jsem tento osobní příběh zmínil v den, který byl pro norský biatlon slavnostní. Nejsem dnes úplně sám sebou a nepřemýšlím jasně,“ napsal v prohlášení. Jeho čin se totiž nevyhnul kritice, ozval se například i Johannes Thingnes Bö, ještě v minulé sezoně norská biatlonová hvězda.