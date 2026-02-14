Davidová se vrací a Soukalová ji podporuje: Svaz není na okresní úrovni, měl data
PŘÍMO Z ITÁLIE | Biatlonistka Markéta Davidová se na olympijských hrách v Anterselvě vrací na start. Šest dní po nevydařeném úseku smíšené štafety pojede v sobotním sprintu. „Absolvovala dva těžké tréninky, kde vypadala velice slušně,“ říká trenér ženského týmu Lukáš Dostál. Na místě s ní příběh prožívá i šampionka Gabriela Soukalová. Program biatlonu na ZOH 2026 >>>
Před osmi lety to Gabriele Soukalové nevyšlo. Dlouhodobé bolesti lýtek ji tenkrát nepustily na olympiádu v korejském Pchjongčchangu. Dnes na olympiádě jako expertka České televize zblízka pozoruje boj Markéty Davidové, která v časovém presu hledá formu se zraněním zad.
„Vidím se v tom, jako bych to prožívala já sama znova. Vím, jak je to strašně těžké,“ říká Soukalová. „Člověk má tady jediné přání: startovat na olympiádě. Samozřejmě, když se jedná o takovéhle jméno, které má už nějakou historii, očekávají se od něj výsledky… Musí to být pro ni ohromný náklad, na psychiku to tady musí být strašně těžké.“
První start na olympiádě Davidové nevyšel. V nedělní smíšené štafetě propadla z páté na jedenácté místo a následně ji vedení týmu vynechalo z nominace na vytrvalostní závod. Necelý týden času využila k další práci.
„Nastavení pro závod má snad dobré a věříme, že využije šanci znovu si zazávodit na olympiádě, co nejlíp umí,“ uvedl Dostál. „V neděli se necítila zvláštně, bohužel ten výkon tam nebyl. Uvidíme, jak se to těmi dvěma tréninky posune dál, ale vypadala velice dobře.“
Reprezentační kouč měl při výběru čtveřice pro sprint snadnou volbu, protože Jessica Jislová v současnosti není na závod připravená. S Davidovou pojedou Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková.
„Jessica se při vytrvalostním závodě hodně vyndala. Myslím, že šla hodně přes závit, byl to její nejpovedenější závod i po fyzické stránce,“ vysvětlil Dostál. „Včera to na ni trochu dolehlo, tak jsme ji přesunuli dolů do olympijské vesničky, kde si odpočine, aby byla přichystaná na štafetový závod. Jsou to problémy spojené s únavou, ale dle lékaře by to mělo být v pořádku.“
Davidová během týdne dostala šanci se jak fyzicky, tak psychicky vzpamatovat z nepříjemného zážitku ve štafetě. Po ní se na sítích rozpoutaly diskuze o nominaci. Sportovní ředitel Ondřej Rybář nicméně za svým výběrem pevně stál.
Podpora od Soukalové
„Na základě prvního závodu se situace možná trochu přiostřila. Spousta lidí začala spekulovat, jestli to bylo dobré rozhodnutí. Já to z jejího pohledu naprosto chápu. Já bych taky chtěla běžet, kdyby to bylo jen trochu v mých silách,“ reaguje Soukalová. „Spousta lidí hodnotí, že to špatně rozhodli trenéři. Na druhou stranu, jestli někdo očekává, že v dnešní době biatlonový svaz funguje na nějaké amatérské, okresní úrovni, tak bych z toho ty lidi ráda vyvedla. Protože dle mého názoru je to parta profesionálů. A připadá mi, že měli relevantní data, aby se takhle rozhodli. Že to nevyšlo… Závod je o level daleko náročnější než trénink.“
Davidová potřebuje ve sprintu zabrat, aby ve stíhacím závodě měla šanci probojovat se do olympijského závodu s hromadným startem. V elitní patnáctce Světového poháru schází, takže se musí nominovat mezi patnácti dalšími nejlepšími závodnicemi během závodů přímo na Hrách. A za vytrvalostní závod má nulu. Podle Soukalové jí může start ve štafetě pomoct.
„V tréninku neuděláte zátěž nikdy stejnou. I když je to tréninkový závod, tak to není reálný závod,“ říká Soukalová. „Ale pak je tam stránka bé. Může stát, že závod s tím děním zatočí. Závodník může závod hůř zvládnout, působí stres, zkrátka jsou tam okolnosti, kvůli kterým výkon není takový, jak člověk očekává. I když si myslí, že je na to v rámci připravený dobře. Já bych řekla, že každá zkušenost je do budoucna dobrá.“
ŽENSKÁ NOMINACE DO SPRINTU
Markéta Davidová
Tereza Voborníková
Tereza Vinklárková
Lucie Charvátová