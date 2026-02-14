Předplatné

Biatlon ONLINE: Sprint i s Davidovou. V Anterselvě nahrazuje unavenou Jislovou

Markéta Davidová věří, že si na olympiádě ještě zazávodí
Markéta Davidová věří, že si na olympiádě ještě zazávodíZdroj: ČTK / Deml Ondřej
Markéta Davidová nenastoupí do vytrvalostního závodu
Biatlonistka Lucie Charvátová ponese českou vlajku na zahájení ZOH 2026 v Cortině
Tereza Voborníková skončila ve vytrvalostním závodu patnáctá
Markéta Davidová během olympijských her v Itálii
Markéta Davidová nenastoupí do vytrvalostního závodu
Tereza Voborníková už má na letošní olympiádě za sebou nedělní smíšenou štafetu
Markéta Davidová nenastoupí do vytrvalostního závodu
10
Fotogalerie
iSport.cz
Biatlon na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Sobotní program na olympijských hrách vyplňuje v Anterselvě sprint žen. České biatlonové reprezentaci se po vynechání vytrvalostního závodu vrací Markéta Davidová, která nahrazuje indisponovanou Jessicu Jislovou. Nejkratšího závodu na 7,5 kilometru  se účastní také Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková a bronzová medailistka z mistrovství světa 2020 Lucie Charvátová. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program biatlonu na ZOH 2026 ZDE>>>

Sledujte on-lineLIVE
Ženy - Sprint (7,5 km)Anterselva Biathlon Arena

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů