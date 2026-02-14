Biatlon ONLINE: Sprint i s Davidovou. V Anterselvě nahrazuje unavenou Jislovou
Sobotní program na olympijských hrách vyplňuje v Anterselvě sprint žen. České biatlonové reprezentaci se po vynechání vytrvalostního závodu vrací Markéta Davidová, která nahrazuje indisponovanou Jessicu Jislovou. Nejkratšího závodu na 7,5 kilometru se účastní také Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková a bronzová medailistka z mistrovství světa 2020 Lucie Charvátová.