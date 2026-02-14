Hrozivá střelba Davidové ve sprintu žen. Po závodě se rozbrečela a naznačila konec
Sobotní program na zimních olympijských hrách vyplnil v Anterselvě biatlon. Ve sprintu žen to byl opět kvapík. O medaile se, stejně jako v předchozím dnu, podělilo Norsko s Francií. Tentokrát ale výhru slaví Norka Maren Kirkeeideová, za ní se umístila Francouzka Océane Michelonová. Tyto dvě měly čistý střelecký zápis. I s jednou chybou bere bronz Lou Jeanmonnotová. Markétě Davidové, která se opět vrátila do závodů, se ani tentokrát nedařilo jak střelecky (čtyřikrát chybovala), tak ani běžecky. Po závodě se rozbrečela a naznačila konec. „Doufám, že si mě budou lidé pamatovat hlavně z jiných závodů,“ pronesla pro Radiožurnál Sport. Program biatlonu na ZOH 2026 ZDE>>>
Podrobnosti připravujeme.