Soukalová na olympiádě: Schůzka s Wiererovou. Opalovačka na startu? Byla jsem floutek!
PŘÍMO Z ITÁLIE | Je to skoro, jako by nikdy neodešla. Velká biatlonová šampionka Gabriela Soukalová se na olympijských hrách po čase vrátila do svého známého prostředí. Jako expertka České televize potkává dávné kamarády. S Johannesem Thingnesem Bö jela v autobuse, obdivuje vytrvalost Dorotehy Wiererové a zažila i hodně emotivní setkání. Jaké jsou pro ni italské olympijské hry? Program biatlonu na ZOH 2026>>>
Jak se vám vaše olympijská mise líbí?
„Baví mě to moc. Sportovní prostředí je za ty roky součástí mé DNA. Mám pocit, že s lidmi, kteří fandí sportu, si máte co říct. S lidmi, kteří kolem něj pracují, jsou podobná krevní skupina, tak jsou to příjemná setkání. Vůbec mi nevadí jít za fanoušky, bavit se s nimi. Jednak mám radost, že oni mají třeba hezký zážitek, řeknou si: My jsme ji tam někde potkali. Vidím jim na očích, že mají radost a říkám si, že člověk by měl dělat dobré skutky.“
Jak to myslíte?
„Mohla bych stát někde za plotem a natočit nějaké záběry na sociální sítě, ale ke sportu patří fanoušci, bez nich by to bylo o ničem. Jsem ráda, že jim to jako bývalí sportovci můžeme touhle formou vrátit a třeba si na to setkání někdy vzpomenou a budou mít dobrý pocit. Je to malá věc, mě to nic nestojí, potěší to mě i druhou stranu.“
Jak fanoušci reagují?
„Většinou hrozně hezky, jsou příjemní. Když je někdo nepříjemný, tak většinou na sociálních sítích nebo v prostředí internetu. Naživo jsem nezažila setkání, že by na mě byl někdo ošklivý nebo na mě slovně útočil. Nebo jsem to vytěsnila… (usmívá se) Nejvíc jsem potkala fanoušky, kteří říkali, že byli den předtím na biatlonu. Bylo hezké, že to byli i velcí biatlonoví fanoušci.“
Co už jste zažila?
„Byla jsem na super-G u sjezdovky v Cortině, kde jela Ester Ledecká, a dělala jsem nějaké rozhovory s fanoušky na tribuně. Začali se kolem mě shlukovat, závod se blížil a najednou mezi českými fanoušky se objevil pán. A jestli se můžeme vyfotit. On mi děkoval, že jsem mluvila vždycky hezky o Lauře Dahlmeierové. A z toho, co jsem pochopila, se asi jednalo o jejího příbuzného.“
Laura bohužel vloni v létě zahynula v Pákistánu… Jak jste reagovala?
„Říkal, že to byla pro rodinu hrozná tragédie, je to pro ně strašně těžké. Tak jsem mu jen řekla, že mě to strašně mrzí a neměla jsem slov. Od té doby, co jsme sem přijeli a vidím ty tratě, tak první okamžik, který mi naskočil, byla vzpomínka na Lauru. I jak jsem tu zažila jeden svůj atypický start, kdy mě předjela těsně před cílem, protože mi strašně rychle došla energie. Neměla jsem sílu na žádný závěrečný sprint a ona byla podstatně rychlejší v koncovce. Chybí mi, no. Ani sama si nechci připouštět, že se něco takového stalo. Mám to postavené, tak že je tady pořád někde s námi. Jsou to dost těžké životní okamžiky a je těžké si tu připustit tu realitu.“
S kým jste se v Anterselvě viděla?
„Hned na úvod jsem se potkala s Marie Dorinovou-Habertovou. Domlouvaly jsme se, že půjdeme na trať. Jen jsem ji upozorňovala, že nejsem v tak dobré kondici, jak to možná vypadá. Ona vypadá, že se i po kariéře docela dost udržuje, na její postavě se od té doby skoro nic nezměnilo. Zatímco u mě to není tak evidentní. (směje se) Ale pořád nám to nevyšlo. Druhý den jsme jeli do Val di Fiemme na běžecké lyžování. Věřím, že je do konce olympiády dost času a stihneme to. Pak jsem potkala Weroniku Nowakowskou, co se mnou jezdila. Dlouho jsme si povídaly, ptaly jsme se vzájemně na naše bývalé kolegy, co dělají holky, kluci, co už jsou ve sportovním důchodu. Koho ještě? Mám výpadky. Pořád se přemisťujeme, potkáváme velké množství lidí, tak už jsem vytěsnila nějaké momenty.“
Všimla jste si, že s vámi v pátek před sprintem můžu jel v autobuse Johannes Thingnes Bö?
„Fakt? Já jen viděla, že byl už venku vystoupený a točila ho televize, tak jsem tam nechtěla chodit. Říkala jsem si, že to není pravý moment, ale těším se, až se potkáme.“
Jste s bratry Böovými kamarádka?
„Jo. Zrovna při cestě ze super-G jsme se bavili, že mi oni dva strašně chybí. V životě jsem nezažila, že by jeden z bráchů byl naštvaný. Za těch x let z nich šla vždy dobrá nálada. Mají v povaze, že si udělají legraci skoro ze všeho. Nepotkala jsem nikoho, komu by byli nesympatičtí. Vždy to byli dva oblíbenci na trati.“
Wiererovou obdivuju
Na olympiádě se loučí Dorothea Wiererová, s níž jste ještě závodila a máte mnohé společného. Berete ji jako svou spřízněnou duši?
„Jo, pro mě to byla jedna z nejoblíbenějších soupeřek. Nikdy jsem nevnímala, že by tam byla nějaká rivalita. Na trati chce každý odvést co nejlepší výsledek, ale zajímavé je, že na té světové úrovni, mezi prvními pěti, deseti, jsem nezažila, že by tam byl nějaký problém, byl na mě někdo nepříjemný, nebo docházelo k třecím momentům před startem. Mezi závodnicemi byla úcta, máme hezké vztahy doteď.“
A konkrétně s Doro?
„S Doro byla vždycky hrozná legrace. Je hodně společenská, hned víte, na čem jste, protože dává najevo emoce. Jak vás potká, víte, že vás ráda vidí. Já se s ní tu potkala taky. Já ji neviděla, stála jsem zády a dělala jsem rozhovor s Kubajdou (televizním reportérem Petrem Kubáskem – pozn. red.) a ona počkala v pauze a hned se na mě vrhla: Čaaau! Bylo to hrozně milé setkání. Od začátku jsme byly v kontaktu. Psala jsem jí, že jsem jedu pracovně a držím ji palce, ať tu krásně završí kariéru nějakou plackou. A ona psala: Jé, to by bylo skvělý, kdybychom se potkaly. Tak jsme byly v kontaktu, ale jak jsme tu každá z jiného důvodu, není snadné se tu v tom mumraji potkat. Uvidíme v dalších dnech. Většinou, když je volno, jedu zase na jiný sport.“
Souhlasíte, že jste společně s Dorotheou biatlonu přinášely osobitost a veřejnou pozornost?
„Doro je dle mého názoru člověk, který pro biatlon udělal po marketingové stránce historicky nejvíc z osobností, co tady byly. V době, kdy jsem jezdila já, byl akorát Facebook a začínal Instagram. Ona tím, jak je činná na sociálních sítích, ukazuje, že život není jen o sportu. Udržuje dobrý balanc, který je fakt přínosný pro dlouhodobé fungování ve sportu. Zkrátka si uvědomuje, že to není úplně všechno. Jediná důležitá věc v životě není být nejlepší sportovec. Mně její bezstarostnost hrozně baví.“
V jakém smyslu?
„Nepovede se závod a kolikrát jsem zažila, že se jí nepovedl… Ona i já máme schopnost to strašně rychle házet za hlavu. A dívat se na to, co bude zítra, ne na to, co bylo. Na to se vyplatí se podívat krátce, poučit se a jít od toho. Proč se pořád mordovat nějakým neúspěchem? Musíte se dívat nahoru a před sebe. To je jediný úkol. Kdo tohle zvládne, má výhodu v tom připravit se líp na další a další závody. Nejenom na závody, na cokoliv, co v životě, v práci řeší.“
Dorothea je jen o rok a půl roku mladší než vy. Co říkáte tomu, že stále závodí?
„Já ji obdivuju, říkám si, že je neuvěřitelné, že někdo dokáže mít motivaci tak dlouho pořád znovu. Mně v určité době přišlo, že už všechno, co jsem si předsevzala, se mi v celkem krátké době povedlo a od pětadvaceti jsem těžko hledala motivaci. Hlavně po Soči jsem měla největší útlum, ani jsem netoužila nic víc vyhrát. Říkala jsem, že mi ty výsledky stačí. Tu zkoušku jsem zvládla a už jsem chtěla skončit. Pak jsem si řekla, že nejsem tak stará, tak bych tu mohla chvíli být a rozhodla jsem se zůstat. V určitou dobu mě to pak vyplo samo. Ale myslím, že je dobře, že jsem dokázala zmobilizovat síly a poslední tři roky vydržela.“
Útočí na vás nostalgie?
„Jo, to je jasný. To budu mít, dokud tu budu. Je to zvláštní, biatlon byl pro mě jednou z nejjednodušších věcí v životě. Pro mě to bylo lehké. Když chytnete talent, naleznete potenciál. Potom se člověku zdá, že nemusí vynakládat tak velké úsilí jako ostatní, protože mu to jde. Nevím proč, ale měla jsem kliku. Hlavně díky rodičům jsem našla obor, na který jsem ten talent evidentně měla.“
Byla jsem takový floutek
Mezinárodní biatlonová unie IBU na začátku olympiády připomněla, jak jste se před lety před závodem v Anterselvě opalovala. Vzpomínáte?
„Přišlo mi jako dobrý nápad, že si užiju poslední chvíli klidu, než vyrazím do závodu. Dneska, když se na to dívám zpětně, tak se víc dívám, jestli to nebylo nedůstojné vůči soupeřkám, které se snažily namotivovat, přistupovaly k tomu seriozně. A já jsem tam přišla jako takový floutek, lehla jsem si tam jen tak na svoje lyže. Ale na druhou stranu si říkám, že je to možná součást mě.“
Co tím myslíte?
„Kdysi jsem asi bývala trochu větší rebel. Vždycky jsem byla dost spontánní, že jsem v tu chvíli dokázala udělat, co mě napadlo, a moc jsem nevyhodnocovala, co by to mohlo mediálně přinést. Jestli mi to ublíží, neublíží. Byla to moje součást, kterou vlastně dneska trochu hledám. Už to není takové, jaké to bylo dřív. Přišly občas špatné ohlasy. Člověk nemůže počítat, že v mediálním prostředí pro něj svět funguje vždycky hezky. Takže se snažím minimalizovat věci, které by mi mohly ublížit. I když kolikrát člověk myslí něco dobře, může se to totálně otočit proti němu. Na základě zkušeností víc přemýšlím nad tím, co dělám, jak se chovám, a co říkám.“
V rámci svého angažmá v České televize máte v plánu se na semifinále hokejového turnaje mužů přesunout do Milána. Už víte, na co se Pastrňáka a spol. ptát?
„Kdyby se dostali do semifinále, převeleli by mě do Milána. Jsem hodně pocitový člověk. Stavím to na tom, že vycítím, v jakém je ten člověk rozpoložení. Doufám, že nekladu drzé dotazy. Spíš mě to napadá samo, moc si to chystat nemusím. Bude se to vázat k ději, který budeme sledovat, jak klukům půjdou další zápasy. Sama jsem zvědava, co ze mě vypadne a snad to bude příjemné pro všechny.“
Zatím jste ale v Anterselvě, jak prožíváte bolestivý příběh Markéty Davidové?
„Podle mě udělala sto padesát procent, aby tady startovala. Je skvělé, že máme u nás někoho takového. Vážím si sportovců. Kdo si tím neprojde, nevidí, jaké odříkání a extrémní vypětí všech sil prožívají, někdy třeba několikrát do týdne. To nemůžou podle mě dělat slabé povahy. Někdo, kdo nemá disciplínu. Sport mám rád obecně i z toho důvodu, že mám pocit, že v náplavě sociálních médií lidi vnímají život jako nějakou iluzi.“
Iluzi?
„Sport je podle mě jedna z posledních opravdu autentických věcí v našem soudobém životě. Vidíte spontánní reakce po dojezdu, vidíte neúspěch. Podle mě je dneska strašně důležité ukazovat lidem neúspěch. Oni vidí všude kolem jenom úspěch, peníze, moc, kolik támhle toho a támhle tu sleduje lidí. To důležité se z života trochu vytrácí. Myslím si, že sport má obrovský přesah, že to lidem může připomínat. Já beru sport jako obrovsky důležitou část života, celospolečensky. I lidi, kteří nikdy nesportovali a mají sport třeba jen rádi, dívají se, jak jede Ester, nebo kdokoli jiný. Myslím, že má daleko větší přesah do našich životů, než si člověk dokáže kolikrát uvědomit.“