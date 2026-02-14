Valentýn Voborníkové, růže i čokoláda od Karlíka: Musela jsem mu to připomínat!
PŘÍMO Z ITÁLIE | V zatím příliš neradostném příběhu českého biatlonového týmu na olympiádě je Tereza Voborníková milou výjimkou. Devatenáctým místem ve sprintu s jedinou střeleckou chybou vleže si téměř s jistotou vybojovala účast v závodě s hromadným startem. A oslavila taky Valentýn. Program biatlonu na ZOH 2026 ZDE>>>
Kromě lyží a malorážek si biatlonistky po olympijském sprintu s sebou odnášely i rudé růže. Pořadatelé biatlonových Her své hrdinky potěšili na svátek svatého Valentýna květinou, Tereza Voborníková ale měla díky Mikuláši Karlíkovu o dárek navíc.
Co říkáte té růži?
„To je moc hezký, ukazuje to, jak biatlonová komunita a IBU odvádějí skvělou práci a snaží se to sportovcům dělat hezké.“
Jaký Valentýn máte s vaším přítelem Mikulášem Karlíkem?
„Ráno jsem od něj dostala čokoládu. Samozřejmě jsem mu to musela opakovaně připomínat, že bych nějaký dárek očekávala. Mám hrozně ráda dárky…“
Taky jste si zřejmě vybojovala účast v závodě s hromadným startem…
„Jo, to jsem si moc přála a pro mě je to naprostá paráda. Ještě bych to ráda potvrdila, aby se to nezakřiklo, ale pro mě je to fantastická možnost jet hromaďák na olympiádě.“
Jak hodnotíte olympijský sprint?
„Dnes se mi běželo strašně špatně, nevím proč. Čas zase až tak blbý nebyl, ale pocitově to bylo od prvního kola hrozné trápení. Malinko jsme prohrály los, že jsme všechny tři startovaly zepředu. Výhoda byla jet spíš zezadu, kde se trať s přibývajícími závodnicemi víc vyjíždí. Ale bohužel, skupinu si vybrat nemůžu, takže není asi ani potřeba nad tím spekulovat. Kromě jednoho sjezdu, co jsem sjela s Lucou, jsem pořád jela sama, což také není výhoda. Dnes mi to moc nechutnalo, doufám, že do zítra to bude lepší. Ráda bych zopakovala dobrý pocit z individuálu.“
Co říct ke střelbě? Jedna chyba vleže vás zřejmě stála top ten…
„Jsem strašně ráda, že mi to vyšlo vstoje, i když jsem se ve druhém kole docela zmáčkla, takže to nebylo zadarmo. Ale když jsem už chybovala vleže, věděla jsem, že si žádnou další chybu nemohu dovolit, což je vždy hodně svazující. Vleže to snad byl jen náhodný omyl.“
Jak jste nastavená před nedělní stíhačkou?
„Do dvacítky je to super výchozí pozice do stíhačky a hlavně je o co jet.“