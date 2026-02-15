Otázky a odpovědi u Davidové: Nový výhřez! Asi konec sezony, ne kariéry. Co se děje v týmu?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Bolavé drama Markéty Davidové vyvrcholilo přesně uprostřed olympijských her. Česká hvězda po dalším trápení v sobotním sprintu fanoušky zmrazila náznaky o konci kariéry. O pár hodin později na Instagramu prozradila, že za jejími problémy stojí nový výhřez ploténky. „Tohle byl velmi pravděpodobně můj poslední závod letošní sezony,“ oznámila. Tady jsou otázky kolem biatlonové story s odpověďmi. Program biatlonu na ZOH 2026 ZDE>>>
Co Davidovou skutečně trápí?
Konečně je to jasné. Na startu Světového poháru v Ruhpoldingu uprostřed ledna vynechala Davidová plánovaně štafetu. Druhý den ráno se probudila s bolestí v zádech.
„Nebyla jsem skoro schopná se zvednout z postele a obléct si ponožky. Rozhodli jsme se jet domů a udělat magnetickou rezonanci. Ta ukázala, co asi nikdo nečekal. Výhřez ploténky ve stejném místě a ještě větší než loni,“ oznámila Davidová. „Dlouho u mě fungoval mechanismus, že tohle se přece nemůže dít znova, dělala jsem maximum, aby se to už nikdy neopakovalo.“
Realita byla však krutá. Davidová se několik týdnů před olympiádou dostala do kritické situace. Rozhodla se to nevzdat a bojovat dál.
Co se dělo v Anterselvě?
Veřejnost znala jen část příběhu. Kdo nezažil, co znamená vyhřezlá ploténka, nemůže pochopit, co Davidová zažívala. Překonala kruté bolesti a začala znovu trénovat, aby si dala šanci startovat na olympiádě.
„O tom, jak moc jsem si tady přála být, a jak moc jsem za to bojovala (i se všemi doktory, za což jim moc děkuju!!) vám asi psát nemusím. Některé zkušenosti jsou nepřenositelné,“ napsala na sociální sítě. „Bohužel i bohudík, se mé tělo rozhodlo sabotovat, i přestože jsem od doktorů dostala povolení a necítila jsem se špatně. Nechala jsem v přípravě na závod i v závodě opravdu všechno.“
V Anterselvě bohužel zažila zklamání. Ve smíšené štafetě se na posledním úseku propadla z pátého na jedenácté místo. Ve sprintu skončila jednaosmdesátá. Po závodě se v rozhovoru pro Českou televizi rozplakala: „Moc mě mrzí, že tohle je vlastně asi můj poslední výsledek, ale snad si lidi pamatují i ty lepší. Sil bojovat už moc není.“
Co se bude dít dál?
Emotivní prohlášení krátce po závodě naznačovalo, že Davidová možná právě absolvovala poslední závod kariéry. O několik hodin později na Instagramu ale mluvila jen o tom, že právě pravděpodobně absolvovala poslední závod olympijské sezony.
„Mamince jsem po dnešním závodě slíbila, že už bude jenom dobře. A já to chci splnit,“ sdělila Davidová.
Sportovní ředitel biatlonového svazu Ondřej Rybář je připraven na všechny varianty.
„Dokud nebude definitivně rozlousknuté řešení toho problému, nemůžete vyloučit ani to, že bude končit,“ řekl Rybář. „Máme tam spoustu neznámých, až bude moudřejší, co vše s tím lze udělat do budoucna, bude se rozhodovat ona sama.“
Proč zatím Davidová závodila?
Byl to gamble. Davidová v posledních týdnech před olympiádou kvůli zdraví vynechala dva víkendy Světového poháru, vrátila se k tréninku, ale nebylo jasné, v jaké formě bude.
Do smíšené štafety byla nominována ve snaze držet ambice českého týmu co nejvýš. Před sprintem nebyla k dispozici Jessica Jislová, takže nikomu nezabírala místo. Vedení týmu vyslyšelo její přání do závodu nastoupit.
„Kdyby Markéta nechtěla, tak bychom klidně jeli ve třech lidech. To řeknu naprosto na rovinu, protože tohle rozhodnutí bylo vyloženě na ní. Všichni jsme věděli, že to asi na top výsledek nebude. V tomto případě to místo měla vyjeté, měla tu skupinu…“ líčil Rybář. „Není proč člověka držet, pokud nejste přesvědčení, že by si mohl zdravotně uškodit. Na druhou stranu ten zdravotní problém tam je. Trvá celou sezonu, i v té přípravě jí to trápilo, ale nějakou formou to bylo pod kontrolou… To rozhodnutí je určitě jenom její.“
Jak probíhaly závody?
Diagnóza dalšího výhřezu ploténky všechno vysvětluje. Davidová sice v současnosti může trénovat, její projev na běžkách se ale zásadně liší, chybí v něm dynamika. Nejde však jen o pomalý běh. Potíže ovlivňují i střeleckou polohu. Ve čtyřech položkách smíšené štafety a sprintu Davidová netrefila celkem devět ran.
„Myslím, že Markéta doufala, že si vše sedne, že to bude dobré, a že udělá i nějaký výsledek do dvacítky nebo tak něco. Jste ale na olympiádě a závodník jejího kalibru za mě bojuje o desítku. A tam říkám, že to s tím nejde,“ vysvětluje Rybář. „Po mix štafetě jsme viděli, že tam ta limitace je. Je vidět, kam ji to pustilo. Je to spojené s tou střelbou. Ten handicap, který má, jí do té polohy nepustí. A ten výsledek je součet střelby a běhu.“
Co se děje v týmu?
Je zjevné, že situace zraněné hvězdy ovlivňuje i atmosféru v družstvu. Po nevydařeném závěru smíšené štafety proběhl týmový mítink.
„Měli jsme i poradu, z čehož jsme byli všichni dost překvapení, protože se to standardně neděje. Ondra Rybář se ji snažil povzbudit. Snad jí to pomohlo,“ líčila Tereza Voborníková.
Davidová každopádně zažívala hodně složité období. Na závodech, které měly být vrcholem její kariéry, byla oslabená a bezmocná. „Neměla jsem úplně lehký týden, cítila jsem se na to hodně sama…“ prohlásila po sprintu.
Co tím přesně myslela, není úplně jasné. Každopádně byla na olympiádě pod extrémním tlakem.
„Když tohle řekne Markéta, ona musí vědět, jak to myslí. Já do toho nevlezu, na druhou stranu nemyslím si, že by tady byl někdo, kdo by ji chtěl nechat samotnou,“ reagoval Rybář. „Ona není žádný extrovert, je složité se k ní dostat. Když kdokoli přijde a bude se chtít zeptat, taky hledáte, abyste se nezeptali blbě a neprovokovali to, že někomu není dobře. Myslím, že je to těžké pro všechny. Pokud to řekla, musela by vysvětlit ona, jak to myslí.“
Davidová svým vyjádřením nemířila ke komentářům na sociálních sítích. Když v mixzoně promluvila o podpoře fanoušků, navzdory trudné náladě se celá rozzářila.
„Co se strhlo na mém Instagramu po štafetě, bylo neskutečné. Je úžasné, jakou mám komunitu. Kromě asi čtyř zpráv, které byly negativní, byly všechny pozitivní. Za to jim strašně děkuju,“ líčila.
Může Davidovou nahradit Plecháčová?
Dorosteneckou mistryni světa trenéři na olympiádu nevzali s vysvětlením, že ještě běžecky nestačí na dospělou světovou špičku. V nominaci se místo ní objevila Tereza Vinklárková, která ve vytrvalostním závodě zazářila jedenáctým místem, což je stále nejlepší výsledek českých biatlonistů na Hrách v Anterselvě.
„Ilona je náhradnice, připravuje se na mistrovství světa juniorů. Je to jiný typ závodu. Řešili jsme to s trenérem. Na druhou stranu když bude potřeba, tak jsme domluvení, že tu bude,“ vysvětlil Rybář.
Povolat náhradnici za zraněnou Davidovou by podle pravidel nebyl problém.
„Budeme reagovat na situaci,“ řekl Rybář.
Kdo z Češek může startovat v závodě s hromadným startem?
Davidová je mimo hru. Velké naděje nemá ani Lucie Charvátová, která na jedenatřicáté místo ve vytrvalostním závodě navázala šestačtyřicátou příčkou ve sprintu.
„Dneska jsem se asi neprobudila do nejlepšího dne. Pořád jsem doufala, že se dostanu do závodního tempa, takového krásně vysíleného. Ale byl to pro mě strašně těžký závod, druhé, třetí kolo jsem opravdu lezla. Přála jsem si být v cíli, protože mi to přišlo nekonečně dlouhé,“ hodnotila Charvátová po sprintu.
Na hraně postupu je díky jedenáctému místu z vytrvalostního závodu Tereza Vinklárková, ale potřebovala by zabodovat i v nedělní stíhačce.
Tereza Voborníková má po dvou výsledcích v nejlepší dvacítce účast v „masáku“ v podstatě jistou.
„To jsem si moc přála a pro mě je naprostá paráda. Ještě bych to ráda potvrdila, aby se to nezakřiklo, ale pro mě je to fantastická možnost jet hromaďák na olympiádě,“ usmívala se Voborníková.
Co bude dál s Davidovou?
V tuhle chvíli nejde jen o sportovní kariéru Davidové, ale o to, aby byla fit pro běžný život. „Markéta se tomu věnuje hrozně moc, po Novém Městě na Moravě nepodcenila jediný den. Dala tomu spoustu času, její vůlí se povedlo ten problém zacvičit, a že tu závodí, je zásluha její píle,“ vysvětluje Rybář. „Ale čas je strašně krátký a neumožnil jí udělat to, co by v lyžování potřebovala udělat. Makat na tom bude dál.“
Jasněji bude po sezoně. Podle Rybáře je možné, že bude muset jeho závodnice ještě na jednu operaci.
„Je to otázka na odborníky. Nikdy není nic vyloučeného. Pokud ty problémy jsou, musí se použít všechny možnosti, co jde udělat, protože operace je poslední možnost. To přijde na přetřes po olympiádě,“ řekl Rybář.