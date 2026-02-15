Biatlon ONLINE: Krčmář s Hornigem v první dvacítce stíhačky. Na start se chystají ženy
Biatlon na olympijských hrách pokračuje, na programu jsou stíhací závody. Jako první na trať vyrazili muži, hned dva Češi se umístili v TOP 20. Michal Krčmář doběhl osmnáctý a Vítězslav Hornig devatenáctý. Vyhrál Švéd Martin Ponsiluoma. Z devatenácté pozice mezi ženami odstartuje Tereza Voborníková. ONLINE přenos ženské stíhačky sledujte na iSportu. Program biatlonu na ZOH 2026 >>>
Po pátečním sprintu byly karty rozdány jasně. Nejlepší výchozí pozici měl Francouz Quentin Fillon Maillet, jenž na střelnici však pětkrát chyboval a ve stíhacím závodě na 12,5 kilometru dojel až sedmý.
Za třiatřicetiletým závodníkem vyběhli Norové Vetle Sjastad Christiansen a Sturl Holm Laegreid, jenž na letošních olympijských hrách zapsal už třetí individuální medaili. Přitom po prvním cenném kovu plnil stránky tisku především kvůli svému nečekanému přiznání k nevěře.
Ve stíhacím závodě byl dokonce stříbrný, za prvním Švédem Martinem Ponsiluomou zaostal o 20,6 sekundy. Zlatou medaili měl téměř na dosah francouzský biatlonista Émilien Jacquelin, který ale poslední položku urychlil, vůbec ji nezvládl a nakonec se musel spokojit s bronzem.
Ze čtyř českých reprezentantů na startu zapsal nejlepší výsledek Michal Krčmář, jenž z dvaceti terčů minul dvakrát. Vítězslav Hornig nastřádal o jednu chybu víc a finišoval v závěsu za osmnáctým Krčmářem.