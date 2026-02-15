Předplatné

Biatlon ONLINE: Krčmář s Hornigem v první dvacítce stíhačky. Na start se chystají ženy

Michal Krčmář na trati stíhacího závodu
Michal Krčmář na trati stíhacího závoduZdroj: ČTK / Deml Ondřej
Vítězslav Hornig na trati stíhacího závodu
Vítězslav Hornig na trati olympijské smíšené štafety
Biatlon na ZOH 2026
Biatlon na olympijských hrách pokračuje, na programu jsou stíhací závody. Jako první na trať vyrazili muži, hned dva Češi se umístili v TOP 20. Michal Krčmář doběhl osmnáctý a Vítězslav Hornig devatenáctý. Vyhrál Švéd Martin Ponsiluoma. Z devatenácté pozice mezi ženami odstartuje Tereza Voborníková. ONLINE přenos ženské stíhačky sledujte na iSportu. Program biatlonu na ZOH 2026 >>>

Ženy - Stíhací závod (10 km)Anterselva Biathlon Arena

Po pátečním sprintu byly karty rozdány jasně. Nejlepší výchozí pozici měl Francouz Quentin Fillon Maillet, jenž na střelnici však pětkrát chyboval a ve stíhacím závodě na 12,5 kilometru dojel až sedmý.

Za třiatřicetiletým závodníkem vyběhli Norové Vetle Sjastad Christiansen a Sturl Holm Laegreid, jenž na letošních olympijských hrách zapsal už třetí individuální medaili. Přitom po prvním cenném kovu plnil stránky tisku především kvůli svému nečekanému přiznání k nevěře.

Ve stíhacím závodě byl dokonce stříbrný, za prvním Švédem Martinem Ponsiluomou zaostal o 20,6 sekundy. Zlatou medaili měl téměř na dosah francouzský biatlonista Émilien Jacquelin, který ale poslední položku urychlil, vůbec ji nezvládl a nakonec se musel spokojit s bronzem.

Ze čtyř českých reprezentantů na startu zapsal nejlepší výsledek Michal Krčmář, jenž z dvaceti terčů minul dvakrát. Vítězslav Hornig nastřádal o jednu chybu víc a finišoval v závěsu za osmnáctým Krčmářem.

Muži - Stíhací závod (12,5 km)Anterselva Biathlon Arena Vítěz: M. Ponsiluoma (SWE)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

