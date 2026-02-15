První biatlonové zlato pro Itálii, zářila Vittozziová. Voborníková i Krčmář osmnáctí
Itálie získala premiérové olympijské zlato v biatlonu, navíc doma v Anterselvě. Fenomenální výkon ve stíhacím závodě na 10 kilometrů předvedla Lisa Vittozziová, která byla na střelnici bezchybná. Nejcennější kov v mužské stíhačce bral Švéd Martin Ponsiluoma, který porazil druhého Sturlu Holma Laegreida o bezmála jednadvacet sekund. Tereza Voborníková i Michal Krčmář skončili ve svých závodech shodně osmnáctí. Program biatlonu na ZOH 2026 >>>
Tereza Voborníková však pomýšlela výš. Vždyť na obou ležkách i při jedné stojce vybílila každičký terč. Problémy nastaly až při poslední položce, kdy dvakrát chybovala. Do cíle nakonec dojela osmnáctá, její reprezentační kolegyně Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková braly 50. a 51. pozice.
Parádní výkon vytáhla Lisa Vittozziová, která bere olympijské zlato navzdory tomu, že startovala z pátého místa a s jednačtyřicetisekundovou ztrátou. Stříbro získala favorizovaná Norka Maren Kirkeeideová, bronz pak Finka Suvi Minkkinenová.
V mužském stíhacím závodě měl nejlepší výchozí pozici Francouz Quentin Fillon Maillet, jenž na střelnici však pětkrát chyboval a ve stíhacím závodě na 12,5 kilometru dojel až sedmý.
Za třiatřicetiletým závodníkem vyběhli Norové Vetle Sjastad Christiansen a Sturla Holm Laegreid, jenž na letošních olympijských hrách zapsal už třetí individuální medaili. Přitom po prvním cenném kovu plnil stránky tisku především kvůli svému nečekanému přiznání k nevěře.
Ve stíhacím závodě byl dokonce stříbrný, za prvním Švédem Martinem Ponsiluomou zaostal o 20,6 sekundy. Zlatou medaili měl téměř na dosah francouzský biatlonista Émilien Jacquelin, který ale poslední položku urychlil, vůbec ji nezvládl a nakonec se musel spokojit s bronzem.
Ze čtyř českých reprezentantů na startu zapsal nejlepší výsledek Michal Krčmář, jenž z dvaceti terčů minul dvakrát. Vítězslav Hornig nastřádal o jednu chybu víc a finišoval v závěsu za osmnáctým Krčmářem.
Biatlon (Anterselva) - stíhací závody:
Muži (12,5 km): 1. Ponsiluoma (Švéd.) 31:11,9 (1 tr. okruh), 2. Laegreid (Nor.) -20,6 (2), 3. Jacquelin -29,7 (3), 4. Perrot (oba Fr.) -39,5 (1), 5. Christiansen -44,8 (3), 6. Dale-Skjevdal (oba Nor.) -1:06,6 (3), ...18. Krčmář -2:50,8 (2), 19. Hornig -2:55,8 (3), 35. Karlík -4:18,6 (5), 45. Mikyska (všichni ČR) -5:13,7 (4).
Ženy (10 km): 1. Vittozziová (It.) 30:11,8 (0), 2. Kirkeeideová (Nor.) -28,8 (3), 3. Minkkinenová (Fin.) -34,3 (0), 4. Jeanmonnotová -49,4 (3), 5. Michelonová (obě Fr.) -57,1 (4), 6. Preussová (Něm.) -1:08,0 (2), ...18. Voborníková -2:18,7 (2), 50. Charvátová -4:39,3 (7), 51. Vinklárková (všechny ČR) -4:41,8 (5).