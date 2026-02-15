Krčmářovi psala manželka: Prosím tě, nedělej to... A pak si pojistil zlatý hřeb olympiády
PŘÍMO Z ITÁLIE | Dojem z nevyužitých šancí nechal biatlonista Michal Krčmář za sebou. V olympijské stíhačce se posunul o deset příček až na osmnáctou a na poslední chvíli vybojoval ceněnou účast v závodě s hromadným startem. Poslední kolo odmakal s parťákem Vítězslavem Hornigem a hlavou mu bleskla i myšlenka o týmové režii. „Naštěstí jsem ho ve finiši urval a nemuseli jsme to řešit,“ usmíval se. Hornig dojel devatenáctý. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Cítil, že má na víc. A těžko kousal, že se mu zatím nedařilo.
„Jsem teď totálně naštvaný, protože člověk je něčeho schopný, ví to, ale nepředvádí to. Do stíhačky jdu závodit all in!“ sliboval Krčmář před závodem po zklamání ze sprintu, kde si lepší výsledek odstřelil dvěma minelami na střelbě ve stoje.
Jeho zapálené odhodlání nezůstalo doma v Česku nepovšimnuto.
„Manželka mi psala: Přečetla jsem si, že dnes do toho jdeš all in a budeš riskovat. Prosím tě, to nedělej, užij si to, víš, co v tobě je a dělej to, jak to máš a bavíš se tím. Tak jsem ji uklidňoval, že jsme se jen nepochopili,“ usmívá se Krčmář. „Bylo to myšlené tak, že do toho jdu a nemám co ztratit. Ale ne, že tam vlétnu jak Tomba la bomba a budu střílet bezhlavě.“
Motivaci z nenaplněných ambicí v začátku Her využil Krčmář ve stíhacím závodě naplno. Po trati letěl a na běžkách předvedl čtrnáctý nejrychlejší čas. Ze čtyř položek minul jen dvakrát a po poslední střelbě se potkal s Vítězslavem Hornigem na hraně druhé dvacítky. A vzájemně si pomohli.
Hele, ty vole, nech mě, já ten bod potřebuju…
„Bimbo mě hodně vytáhl a pomohl mi v posledním kole se posunout výš, než jsem si myslel. Pokud by tam s námi nejel, tak bych k tomu poslednímu kolu přistoupil asi jinak takticky a větší část bych se schovával za Finem a pak bych na louce třeba nastoupil,“ líčil Hornig, který na střelnici minul třikrát. „Bimbo nastoupil v lese na mezičase, tak jsem si řekl, že to zkusím, že nemám co ztratit a dokázali jsme se ještě přehoupnout přes Ukrajince.“
Skalp Dmytra Pidručného byl důležitý především pro Krčmáře, který ve stíhačce bojoval o postup do hromadného závodu, a záleželo mu na každém místě.
„Víťa byl rád, že jsme dojeli toho Ukrajince, že on by po něm asi nešel. Já věděl, že to musím zkusit a každý bod bude strašně důležitý. Tak jsem se snažil od začátku ty pozice hltat,“ vysvětloval Krčmář. „Zároveň jsem si v jednom sjezdu říkal, že už Vítovi řeknu: Hele, ty vole, nech mě, já ten bod potřebuju… (směje se) Pak mi říkal ze srandy, že by mě taky nechal. Ale nechtěl jsem ho do té pozice dostat, protože to není vůbec příjemné takhle přemýšlet. Naštěstí jsem ho ve finiši urval a nemuseli jsme to řešit.“
A Krčmářovi to klaplo. Do elitní třicítky pro závěrečný individuální běh Her se dostal o tři místa. Královský závod si na ZOH zajede potřetí v řadě. A sejde se v něm s Hornigem, který měl účast už na startu v podstatě jistou.
Krčmář může vyrovnat Neumannovou
„Musím říct, že to ze mě spadlo. Byl jsem naštvaný. Ne že by na mě ležela nějaká deka, ale dvě noci jsem pořádně nespal. Když na to máte a nejde vám to, nesu to hodně těžce. Dost se to ve mně bilo,“ líčil Krčmář. „Jsem rád, i když to není žádné wow umístění v desítce, které tam furt visí, a děláme pro něj v každém závodě s Víťou maximum. Čtrnácté místo v izolovaném čase, top patnáctka je vysoká kvalita. Na střelnici to bylo takové kostrbaté, ale teď bych to chtěl přejít. Dneska jsem zkrátka dělal biatlon a dělal jsem ho dobře.“
Mužský tým čeká na olympiádě ještě úterní štafetový závod a v pátek se Hornig i Krčmář rozloučí vysněným závodem s hromadným startem.
„Bimbo si hodně přál, aby se do něj dostal. Přece jen, masák je pro nás zlatý hřeb olympiády. Je to opravdu třicet nejlepších a je čest ho jet,“ líčil Hornig.
Pokud poběží i štafetu, hromadný závod může být pro Krčmáře jubilejním dvacátým startem na olympijských hrách. Vyrovnal by tím běžkyni na lyžích Kateřinu Neumannovou.
„Nechci, aby to vyznělo špatně, ale já tady fakt nejsem, abych si dělal čárky, že mám dvacátý start na olympiádě. K tomuhle u mě nedojde nikdy. Tohle v sobě nemám. Já jsem tady pro to, že jsem na olympiádě a chci podat to nejlepší ze sebe a chci zajíždět ty nejlepší výsledky,“ ujišťuje Krčmář.
Dočkají se od něj fanoušci Bimbo momentu, v němž prodá, co v něm je?
„Nelítal bych ve hvězdách… Chci to odpracovat s pokorou a respektem k soupeřům, ale ne s respektem k biatlonu. Prostě do toho jít a uvidíme, co z toho bude,“ říká Krčmář.