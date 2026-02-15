Předplatné

Novinky k Davidové: na ZOH zůstává jako náhradnice, štafetu (asi) nepojede. A pak...

Markéta Davidová se po zranění zad vrátí na olympijských hrách zpátky do akce
Markéta Davidová se po zranění zad vrátí na olympijských hrách zpátky do akceZdroj: Český biatlon / Igor Stančík
Markéta Davidová v akci na olympiádě
Markéta Davidová v akci na olympiádě
Markéta Davidová v akci na olympiádě
Markéta Davidová v akci na olympiádě
Markéta Davidová v akci na olympiádě
Markéta Davidová se po nepovedeném sprintu na 7,5 kilometru neubránila slzám
Česká biatlonistka Markéta Davidová po sprintu na 7,5 kilometru naznačuje konec kariéry
30
Fotogalerie
Martin Hašek
Biatlon na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

PŘÍMO Z ITÁLIE | Biatlonistka Markéta Davidová, které se obnovilo zranění vyhřezlé ploténky, zůstává na olympijských hrách v Anterselvě jako náhradnice pro středeční ženskou štafetu. S jejím startem v závodě se však nepočítá. „Je tu ještě pro štafetu, když bude potřeba jako rezerva,“ vysvětlil sportovní ředitel Ondřej Rybář. Poté Davidová ukončí sezonu a čekají ji lékařská vyšetření. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Markéta Davidová v sobotu večer na svých sociálních sítích sdělila veřejnosti, že ji od ledna trápí nový výhřez ploténky, s tím, že její start v olympijském sprintu byl pravděpodobně jejím posledním závodem sezony. Nakonec však na Hrách v Anterselvě ještě zůstane jako náhradnice pro štafetu.

„Tím, že tady zůstala pro štafetu, je v tréninkovém procesu. Bylo evidentní, že stav byl lepší než na mixu, i běžecký výkon, i když samozřejmě měla ztrátu, kterou by u Markéty nikdo nečekal. Ale pořád je to blíž a blíž,“ řekl Rybář. „Pro štafetu je náhradnicí a bude připravená, kdyby se kterékoliv z těch čtyř holek něco stalo.“

Pro štafetu se počítá s Terezou Voborníkovou, Terezou Vinklárkovou, Lucií Charvátovou a Jessikou Jislovou.

„Štafeta by měla být ve skladbě čtyř holek. Markéta je ta pátá, která, kdyby bylo potřeba, zaskočí,“ dodal Rybář.

Rybář: U Davidové proběhne řada vyšetření

Vedení týmu teprve rozhodne o složení jednotlivých úseků. Bude muset najít novou finišmanku, protože v bronzovém závodě v Östersundu na úvod sezony závod zavírala Davidová.

„Ještě jsme se o tom nebavili, asi jsem velký adept na poslední místo. Nikdo mi nic neřekl, ale kdyby mi řekli, že pojedu poslední, tak to s hrdostí vezmu,“ uvedla Tereza Voborníková. „Těším se moc, jsem zvědavá, co nám závod přinese. Už bude jeden z posledních, snad nervózní nebudu, už jsem si to odzkoušela všechno, složitější na střelnici to nebude.“

Davidová se navzdory obnovenému zranění snažila na olympiádu připravit a startovala ve smíšené štafetě a ve sprintu. V obou závodech se ale trápila, nedařilo se jí ani běžecky, ani na střelnici. Po olympiádě už v dalším průběhu sezony nebude pokračovat.

„Sezona je uzavřená, na tom jsme se domluvili. Olympiádou končí pro Markétu sezona a proběhne řada vyšetření, aby věděla, co bude dál,“ řekl Rybář. „Co bude dál po kolotoči vyšetření, budeme řešit až na jaře. Markétu po olympiádě čeká další řada vyšetření, aby se s co nejlepším vědomím a svědomím uvážilo, co pro ni bude nejlepší. A pak se rozhodne zase jenom Markéta, co bude dál.“

Video placeholder
Olympijský biatlon v Anterselvě: slunce, nádherné hory, ale náročná nadmořská výška • isportTV

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů