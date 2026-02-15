Novinky k Davidové: na ZOH zůstává jako náhradnice, štafetu (asi) nepojede. A pak...
PŘÍMO Z ITÁLIE | Biatlonistka Markéta Davidová, které se obnovilo zranění vyhřezlé ploténky, zůstává na olympijských hrách v Anterselvě jako náhradnice pro středeční ženskou štafetu. S jejím startem v závodě se však nepočítá. „Je tu ještě pro štafetu, když bude potřeba jako rezerva,“ vysvětlil sportovní ředitel Ondřej Rybář. Poté Davidová ukončí sezonu a čekají ji lékařská vyšetření. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Markéta Davidová v sobotu večer na svých sociálních sítích sdělila veřejnosti, že ji od ledna trápí nový výhřez ploténky, s tím, že její start v olympijském sprintu byl pravděpodobně jejím posledním závodem sezony. Nakonec však na Hrách v Anterselvě ještě zůstane jako náhradnice pro štafetu.
„Tím, že tady zůstala pro štafetu, je v tréninkovém procesu. Bylo evidentní, že stav byl lepší než na mixu, i běžecký výkon, i když samozřejmě měla ztrátu, kterou by u Markéty nikdo nečekal. Ale pořád je to blíž a blíž,“ řekl Rybář. „Pro štafetu je náhradnicí a bude připravená, kdyby se kterékoliv z těch čtyř holek něco stalo.“
Pro štafetu se počítá s Terezou Voborníkovou, Terezou Vinklárkovou, Lucií Charvátovou a Jessikou Jislovou.
„Štafeta by měla být ve skladbě čtyř holek. Markéta je ta pátá, která, kdyby bylo potřeba, zaskočí,“ dodal Rybář.
Rybář: U Davidové proběhne řada vyšetření
Vedení týmu teprve rozhodne o složení jednotlivých úseků. Bude muset najít novou finišmanku, protože v bronzovém závodě v Östersundu na úvod sezony závod zavírala Davidová.
„Ještě jsme se o tom nebavili, asi jsem velký adept na poslední místo. Nikdo mi nic neřekl, ale kdyby mi řekli, že pojedu poslední, tak to s hrdostí vezmu,“ uvedla Tereza Voborníková. „Těším se moc, jsem zvědavá, co nám závod přinese. Už bude jeden z posledních, snad nervózní nebudu, už jsem si to odzkoušela všechno, složitější na střelnici to nebude.“
Davidová se navzdory obnovenému zranění snažila na olympiádu připravit a startovala ve smíšené štafetě a ve sprintu. V obou závodech se ale trápila, nedařilo se jí ani běžecky, ani na střelnici. Po olympiádě už v dalším průběhu sezony nebude pokračovat.
„Sezona je uzavřená, na tom jsme se domluvili. Olympiádou končí pro Markétu sezona a proběhne řada vyšetření, aby věděla, co bude dál,“ řekl Rybář. „Co bude dál po kolotoči vyšetření, budeme řešit až na jaře. Markétu po olympiádě čeká další řada vyšetření, aby se s co nejlepším vědomím a svědomím uvážilo, co pro ni bude nejlepší. A pak se rozhodne zase jenom Markéta, co bude dál.“