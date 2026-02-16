Jako kdyby Baník objal Spartu. Wiererová gratulovala Vittozziové: Jsem za ni šťastná
PŘÍMO Z ITÁLIE | Nápad, že Baník Spartu obejme, asi navždy zůstane jen v textu od Kabátů. V reálném světě však Lisa Vittozziová jako první italská biatlonová olympijská šampionka slavila své zlato ve stíhačce s Dorotheou Wiererovou. Kdysi se přitom zrovna nemusely, když spolu bojovaly o velký křišťálový globus. „Jsem za Lisu šťastná,“ řekla Wiererová, která se na Hrách v Anterselvě loučí s kariérou. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Heeeej! Za zvuku vítězného chorálu Südtirol Areny se Lisa Vittozziová vydala na posledních několik set metrů k cíli. Měla za sebou čtyři střelecké nuly a dostatečný časový náskok. Čekala ji jen triumfální jízda do zlatého cíle.
„Tohle je den, který nikdy nezapomenu. Po poslední střelbě jsem jen viděla, že jsem zastřílela čistě, že všichni fanoušci oslavují. Smála jsem se,“ líčila Vittozziová.
Její největší soupeřka, Norka Maren Kirkeeideová, minula hned dvakrát, takže Vittoziová najednou věděla, že je na cestě k olympijskému vítězství. V cílové rovince měla dost klidu, aby se jásajícímu publiku na hlavní tribuně uklonila.
„Povedl se mi dokonalý závod. Jsem na sebe pyšná, jak jsem se vyrovnala s tlakem. Byla jsem dneska docela klidná, soustředila jsem se na sebe a na své schopnosti. Bojovala jsem až do posledního kopce, ale když jsem zjistila, že jsem olympijská šampionka, užila jsem si každou sekundu. Bylo to úžasné,“ vysvětlovala.
Vittozziová se narodila nedaleko od biatlonového areálu v Anterselvě. Na svět přišla v Pieve di Cadore, což je patnáct mil od Cortiny d´Ampezzo, asi hodinu cesty na jih od Anterslevy.
„O téhle medaili jsem dlouho snila. Nebyla jsme si jistá, že ji přivezu domů, ale zkusila jsem to. A jsem moc ráda,“ usmívala se Vittozziová.
Byla to dlouhá cesta. Na jaře 2019 Vittozziová v tvrdém souboji o velký křišťálový globus prohrála s krajankou Dorotheou Wiererovou. A neobešlo se to bez kontroverze. Na mistrovství světa v Östersundu italští trenéři nechali Wiererovou odpočinout ve štafetě s vysvětlením, že je nemocná. Vittozziová to tvrdě kritizovala a viděla v tom neférovou výhodu pro konkurentku v boji o globus. Nakonec ho o pouhých 22 bodů získala Wiererová.
„Máme dvě odlišné osobnosti a ty si ne vždycky rozumí. S Dorotheou nejsme kamarádky, ale rivalky,“ líčila Vittozziová o několik měsíců později.
V dalších letech ale poznala Vittozziová ještě větší nepříjemnosti. Z olympijských her v Pekingu se vracela nejen bez medaile, ale s nejlepším umístěním na dvaatřicáté příčce.
Všechny ty problémy za to stály
„Nikdy jsem v sebe nepřestala věřit. Všechny ty problémy za to stály. Jsem hrdá, že jsem se nikdy nevzdala, i když poslední léto bylo opravdu náročné. I tak jsem věděla, že dostanu šanci se stát olympijskou šampionkou,“ říká Vittozziová.
Podobně jako Markéta Davidová musela i Vittozziová vynechat minulý ročník kvůli problémům se zády. Před olympijskou sezonou se vrátila do tréninku. A v ostré zimě se rychle zařadila mezi nejlepší. Deset dní před Vánocemi vyhrála stíhačku v Hochfilzenu i díky čisté střelbě. Tehdy se posunula o třináct příček. A podobnou jízdu předvedla i v neděli v olympijské Anterselvě.
„Jsem moc šťastná za Lisu a za celý tým. Po stříbrné medaili ve smíšené štafetě byla na tým velká očekávání. Možná jsme začínali trochu pociťovat zklamání,“ uvedla Vittozziová. „Tenhle výsledek z nás bere tlak. Snad se dostaneme na vrchol i v ženské štafetě.“
Biatlonový svět je spokojený. V Anterselvě domácímu týmu všichni přáli úspěch. Dojezd ženské stíhačky ve zdejším tiskovém centru sledovala Gabriela Soukalová, a když Vittozziová potkala cíl, zakřičela si: „Yes!“
„Tady na domácí olympiádě je to skvělé. Lisa si to zasloužila po těch komplikacích, co měla. Je moc sympatická, spousta lidí jí to přála včetně mě,“ potvrdila i reprezentantka Tereza Voborníková, která zmínila i druhou slavnou Italku. „I Dorothea předvedla skvělý závod. Obě jsou skvělé závodnice. Myslím, že se domácí fanoušci můžou těšit na hromaďák v jejich podání.“