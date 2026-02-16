Biatlonové zákulisí na ZOH: jak funguje záchod se zrcadly, tunely a trezor na zbraně
PŘÍMO Z ITÁLIE | Právě tady kdysi začínal biatlonový Světový pohár. Během olympijských her je Südtirol Arena v Anterselvě moderním střediskem, do jehož rekonstrukce bylo investováno 50 milionů eur. Závodníci se po areálu přesunují sítí dlouhých tunelů, mají tu trezor na zbraně a taky speciální dopingový záchod se zrcadly. „Já zas asi tak stydlivá nejsem. Jsme na to zvyklí,“ usmívá se Tereza Voborníková. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Günther Leitgeb se na průvodce biatlonovým areálem v Anterselvě hodí. Člen místního organizačního výboru je vtipný vypravěč, má v zásobě spoustu historek. Teď stojí v útrobách arény přede dveřmi a na tváři mu hraje potutelný úsměv.
„Máme tady trochu speciální záchod,“ vysvětluje. „Doktoři musí kontrolovat, jestli jsou sportovci čistí. Jak to udělají? Za prvé, musí s nimi být v místnosti. Za druhé? Je tu zrcadlo!“
Když se dveře otevřou, odhalí pro potřeby toalety poměrně prostornou místnůstku. Pozorný komisař se sem určitě vejde, aby měl dokonalý výhled na záchodovou mísu, kolem níž jsou do písmena L rozmístěna dvě velká zrcadla.
„Já jsem tady na dopingu ještě nebyla, což se divím, od září jsem byla tak šestkrát. Pamatuju si to z minulé olympiády. Na jedné dopingové kontrole jsem strávila pět hodin, ta zrcadla mám naprosto živě v paměti,“ líčí Tereza Voborníková.
Na závodech Světového poháru rozhodně nejde o běžné vybavení. Závodníci ho v poslední době viděli jen v olympijských areálech.
„Stejné záchody byly i v Číně. Myslím, že je to i požadavek MOV, aby kontrola probíhala… Jak to říct… Maximálně efektivně, do detailu, aby nebylo nic podceněného,“ prohlásila Lucie Charvátová.