Lékař k Davidové: Shodli jsme se, že může odjet. Jak se rozhodovalo o jejím startu?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Týmový lékař českého biatlonu Libor Vítek vysvětlil postup při řešení aktuálních zdravotních problémů Markéty Davidové. Její start na olympijských hrách řešilo lékařské konsilium, které podle Vítka dalo závodnici zelenou pro start. „Shodli jsme se, že odjet může,“ uvedl Vítek v prohlášení. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Davidová kvůli vyhřezlé ploténce vynechala velkou část minulé sezony, po níž absolvovala operaci. Po Novém roce se jí však problémy vrátily. Podle Vítka se jí zranění znovu ozvalo 11. ledna při stíhacím závodě v Oberhofu.
„Zdravotní problémy Markéty Davidové začaly na Světovém poháru v Oberhofu, kde dokončila stíhačku s velkými bolestmi. Po Ruhpoldingu jsme provedli kontrolní nukleární magnetickou rezonanci, která bohužel ukázala opětovný výhřez ve stejné oblasti meziobratlové ploténky,“ vysvětlil Vítek. „Následně začal velmi intenzivní konzervativní léčebný postup.“
O zraněnou reprezentantku v tu dobu pečovalo konzilium za účasti profesora Davida Netuky, jenž Davidovou vloni operoval, profesora Pavla Koláře a rehabilitační lékařky Karolíny Velebové.
„Po zhruba pěti dnech konzervativní léčby jsme se znovu sešli a zvážili jsme, zdali dáme Markétě zelenou odjet na zimní olympijské hry,“ líčil Vítek. „Shodli jsme se, že odjet může a současně jsme nastavili další léčebný konzervativní postup. Celé to řídila doktorka Velebová, která je tady s námi na olympiádě.“
Davidová vynechala dvě kola Světového poháru v Ruhpoldingu a v Novém Městě na Moravě. Pak se znovu zapojila do tréninku a na olympiádě startovala. V úvodní smíšené štafetě však ve svém úseku propadla z pátého na jedenácté místo. V sobotním sprintu skončila jednaosmdesátá a nepostoupila do závodu s hromadným startem.
„Bohužel ten výhřez ploténky Markétu natolik limitoval, že nebyla schopná podat výkony, jaké bychom předpokládali. Po olympiádě bude muset absolvovat další vyšetření a budeme zvažovat další postup,“ vysvětlil Vítek.
Davidová v současné době zůstává na olympijských hrách jako náhradnice pro středeční ženskou štafetu. S největší pravděpodobností už ale pro ni závody v Anterselvě skončily.
„Markéta Davidová splnila nominační kritéria, když byla druhou nejvýše postavenou českou reprezentantkou v hodnocení Světového poháru. Měla tedy možnost startu na Zimních olympijských hrách v Itálii a po souhlasu lékařského konzilia ji využila,“ uvedl biatlonový svaz. „Markétě poskytujeme maximální podporu a věříme v její brzké uzdravení.“