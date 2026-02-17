Šestý Krčmář předvedl mohutný finiš, Francie k zlatu z 13. místa po první předávce
Po prvním úseku to pro ně nevypadalo moc růžově. Ale francouzští biatlonisté to nejsilnější v mužské štafetě nasadili později a sklízí zlaté ovoce. To v závěru přivezl debutant pod pěti kruhy Eric Perrot. Pro Francii to znamená historicky první zlato v mužské štafetě. Stříbro berou Norové, bronz získali Švédi. Češi se celou dobu drželi na předávkách v rozmezí 6. až 10. místa. A šestí byli i v cíli, postaral se o to opět parádním finišem Michal Krčmář. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Před mužskou štafetou se pořadatelé pořádně zapotili. Přes noc totiž napadlo víc než deset centimetrů nového sněhu, a tak museli pořádně zabrat, aby byly tratě ve výborném stavu. To se jim sice povedlo, jenže i během závodu sněžilo, a tak museli větší úsilí vyvinout i závodníci.
Tomáš Mikyska přijel na úvodní střelbu až na 14. místě, ale díky tomu, že vybílil všechny terče za 23 sekund, se vyšvihl na 7. příčku a držel se velké stíhací skupiny. Do čela se dostal Němec Justus Strelow.
Mikyska vestoje hned první dvě rány poslal mimo terč, zdržel se pak dvěma dobíjeními. Tyto dva terče už pak sestřelil, ale odjížděl až na 13. místě.
Po položce vestoje dostal do čela norskou štafetu Martin Uldal, který předvedl svou tradiční rychlopalbu, navíc, na rozdíl od té vleže, tentokrát i bezchybnou. Jen se poté trochu zdržel, když se mu nepovedlo na první pokus sebrat hůlku. Přesto Johanu-Olavu Botnovi předával štafetu s náskokem téměř 15 sekund. Mikyska vysílal do boje Vítězslava Horniga na sedmé příče, ztráta už ale byla 34 sekund na Nory a 21 na třetí Němce.
„Na trati mi to přišlo pomalé, je to tam docela těžké, dá se jet jen jedna stopa, když chcete někoho předjet, musíte z ní vyjet a ztratíte tam spoustu sil,“ líčil pak Mikyska aktuální situaci na trati v rozhovoru pro ČT sport.
Hornig: Měl jsem skvělé lyže, ale tělo nespolupracovalo
První úsek se vůbec nepodařil Francii, kde Fabien Claude po střelbě vestoje musel na trestné kolo a předával až na 13. místě. Ještě hůř na tom byli domácí Italové, kteří i bez trestného kola ztráceli 1:27 minuty a patřila jim až 19. příčka z 20 štafet.
Hornig na svou první střelbu přijel na osmé příčce, zvládl ji bezchybně a posunul se o místo výš, když výrazně zmenšil ztrátu na lídra závodu. Tím byl po této položce Němec David Zobel. Botn, který přijížděl s pohodlným náskokem, se vleže výrazně zdržel, když musel dvakrát opravovat, a propadl se na 9. místo se ztrátou 25 sekund.
Do čela se dostala Francie, kde Emilien Jacquelin zvládl s jedním dobíjením pozici udržet i po střelbě vestoje. Hornig musel dvakrát dobíjet, čímž ztratil čas, ne však pozici. Jeho ztráta na čelo však byla už 40 sekund.
Na trati se Hornig ještě propadl a Petru Hákovi předával na 10. příčce se ztrátou 47 sekund na vedoucí Francii, za kterou vyrážel do boje Quentin Fillon Maillte. Za ním vyjížděl Fin Jimi Klemettinen a třetí byl Švéd Martin Ponsiluoma. Čtvrtý Sturla Holm Laegreid při předávce ztrácel 16 sekund na první příčku.
„Dnes jsem měl úplně skvělé lyže, za to musím servis pochválit, ale tělo nespolupracovalo,“ přiznal později Hornig.
Hák musel při svém prvním štafetovém závodu na takovéto úrovni jednou dobíjet, což se mu povedlo. Pozici sice neztratil, nicméně ztráta české štafety narostla už nad minutu.
Laegreid se díky čisté střelbě posunul na druhé místo se ztrátou pouhých šesti sekund na Fillona Mailleta. Ponsiluoma musel opravovat dvě minely, ale držel švédskou štafetu na medailové příčce.
Po střelbě vestoje byl z pohledu fanouška situace skvělá. Shodně totiž střelnici opouštěli Ponsiluoma, Laegreid i Fillon Maillet.
Český reprezentant musel třikrát dobíjet, naštěstí se ale vyhnul trestnému kolu, ovšem odjížděl až na 13. místě a ztráta na první šestici už byla půlminutová.
Vedoucí trojice na trati sváděla souboj, jako kdyby se jednalo o poslední úsek. Posiluoma výrazně zaútočil v cíli a soupeřům o velký kus i v následném sjezdu výrazně ujel, Fillon Maillot s Laegreidem ho ale před stadionem dojeli. Na předávce tak byla sice první Francie, druhé Norsko a třetí Švédsko, ovšem všichni byli v jediné sekundě.
Hák se na trati v posledním okruhu vyznamenal (4. nejrychlejší čas) a Michalu Krčmářovi do posledního úseku předával na 9. místě se ztrátou přes dvě minuty.
Na posledním úseku to mělo být mezi Vetlem Sjastadem Christiansenem, Ericem Perrotem a Sebastianem Samuelsonem. Jenže Samuelson musel dvakrát dobíjet, čímž se zdržel. Čistě odstřílel jen Perrot, Christiansen jednou chyboval, a tak získal Francouz náskok deseti sekund. Samuelson byl pozadu ještě o dalších deset. Krčmářovi se ležka povedla bez chyby a posunul se na sedmou příčku, jen kousíček od šestého místa.
Na poslední střelbu přijel Perrot s dvacetisekundovým náskokem, ale musel dvakrát dobíjet. Do závěrečného kola sice vyjížděl jako první, ale s náskokem 8,5 sekundy na Christiansena, jenž byl bezchybný. Všechny terče sestřelili i Samuelson, jenže jeho ztráta už byla 27 sekund.
Český finišman se na trati posunul na 6. příčku, jenže hned první ranou minul a následně ještě jeden terč nezbělal. Oba však hned opravil a na sedmém místě ztrácel sekundu na šestého Rakušana Jakoba. Toho brzy předjel, ale zezadu se přiblížili další, nicméně Krčmář opět zvířecím finišem dotáhl Čechy na 6. místo.
Pro zlato si už bez potíží dojel Perrot, s téměř desetisekundovou ztrátou dojel stříbrný Christiansen, bronz se švédskými kolegy bere Samuelson.