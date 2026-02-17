Předplatné

Ruský biatlonista měl vrátit zlato ze Soči, ale... Proč bych to dělal? Zasloužil jsem si ho

Ruský biatlonista Anton Šipulin a prezident Vladimir Putin na společné fotografii po olympiádě v Soči
Ruský biatlonista Anton Šipulin a prezident Vladimir Putin na společné fotografii po olympiádě v SočiZdroj: Michael Klimentyev / Sputnik / Profimedia
Ruský biatlonista Anton Šipulin se nemíní vzdát své zlaté olympijské medaile ze Soči
Ruští biatlonisté ovládli na ZOH v Soči mužskou štafetu, o zlaté medaile nicméně kvůli dopingu následně přišli...
V roce 2016 při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě rozdával získané medaile dětem, zároveň se začal více angažovat do boje proti dopingu
Anton Šipulin ukončí v 31 letech kariéru. Jeho posledním startem bude v sobotu tradiční závod smíšených dvojic v Gelsenkirchenu.
Ondřej Moravec (uprostřed) přijíždí za čtvrtým Rusem Šipulinem do cíle stíhacího závodu na MS
Biatlon na ZOH 2026
Ačkoli měl bývalý ruský biatlonista Anton Šipulin vrátit kvůli dopingu krajana olympijskou medaili ze štafety na hrách v Soči 2014, televizi Matč TV řekl, že tak neučiní. Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV) vzkázal, že pokud by zrušil zákaz pro jeho krajany a vrátil jim hymnu a vlajku, pak by medaili odevzdal. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

V neděli v biatlonovém areálu v Anterselvě během olympijských her získali dodatečně medaile sportovci, které jim připadly po přerozdělení a konci letitých právních bitev kvůli dopingovému prohřešku Jevgenije Usťugova. Zlato dostali členové německé štafety, původně druzí na hrách v Soči. Poukázali hned na to, že to nejsou medaile od Rusů, což Šipulin potvrdil.

Televize Matč TV se jej zeptala, zda poslal zpět MOV svou medaili, jak po něm výbor požadoval. „Ne, proč bych to dělal? Zasloužil jsem si ji. Je moje, nevrátím ji,“ řekl bývalý mistr světa a nyní politik a poslanec Státní dumy. Němci už po převzetí nejcennějšího kovu uvedli, že nebude od původních majitelů, protože na nich není jediný škrábanec.

Rusko má zákaz startů od invaze na Ukrajinu v roce 2022. MOV později dal možnost jednotlivcům účastnit se OH coby neutrálním, pokud splní určité podmínky. Šipulin na instagramu napsal, že až MOV a mezinárodní federace vrátí „našim sportovcům hymnu a vlajku a přestanou je ponižovat neutrálním statusem“, rozhodne se jinak. „Pak jsem připraven vrátit své medaile,“ uvedl bratr trojnásobné olympijské vítězky závodící za Slovensko Anastasie Kuzminové.

