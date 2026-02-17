Ruský biatlonista měl vrátit zlato ze Soči, ale... Proč bych to dělal? Zasloužil jsem si ji
Ačkoli měl bývalý ruský biatlonista Anton Šipulin vrátit kvůli dopingu krajana olympijskou medaili ze štafety na hrách v Soči 2014, televizi Matč TV řekl, že tak neučiní. Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV) vzkázal, že pokud by zrušil zákaz pro jeho krajany a vrátil jim hymnu a vlajku, pak by medaili odevzdal. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
V neděli v biatlonovém areálu v Anterselvě během olympijských her získali dodatečně medaile sportovci, které jim připadly po přerozdělení a konci letitých právních bitev kvůli dopingovému prohřešku Jevgenije Usťugova. Zlato dostali členové německé štafety, původně druzí na hrách v Soči. Poukázali hned na to, že to nejsou medaile od Rusů, což Šipulin potvrdil.
Televize Matč TV se jej zeptala, zda poslal zpět MOV svou medaili, jak po něm výbor požadoval. „Ne, proč bych to dělal? Zasloužil jsem si ji. Je moje, nevrátím ji,“ řekl bývalý mistr světa a nyní politik a poslanec Státní dumy. Němci už po převzetí nejcennějšího kovu uvedli, že nebude od původních majitelů, protože na nich není jediný škrábanec.
Rusko má zákaz startů od invaze na Ukrajinu v roce 2022. MOV později dal možnost jednotlivcům účastnit se OH coby neutrálním, pokud splní určité podmínky. Šipulin na instagramu napsal, že až MOV a mezinárodní federace vrátí „našim sportovcům hymnu a vlajku a přestanou je ponižovat neutrálním statusem“, rozhodne se jinak. „Pak jsem připraven vrátit své medaile,“ uvedl bratr trojnásobné olympijské vítězky závodící za Slovensko Anastasie Kuzminové.