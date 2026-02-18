Předplatné

Biatlon ONLINE: Běží se ženská štafeta, favoritky chybují, Češky se drží v boji o medaile

Tereza Voborníková bojovala v olympijské stíhačce o elitní desítku, při závěrečné střelbě ale dvakrát chybovala
Tereza Voborníková bojovala v olympijské stíhačce o elitní desítku, při závěrečné střelbě ale dvakrát chybovalaZdroj: Český biatlon / Igor Stančík
Sedm chyb na střelnici stálo Lucii Charvátovou lepší výsledek v olympijské stíhačce v Anterselvě
Po 19. místě ve sprintu se Tereza Voborníková ve stíhačce zlepšila na 18. místě
Tereza Vinklárková při olympijské stíhačce pětkrát chybovala na střelnici a skončila na 51. místě
Tereza Voborníková si v nedělní stíhačce oproti sprintu polepšila z 19. na 18. místo
Biatlon na ZOH 2026
Olympijské biatlonové soutěže pomalu vrcholí a poslední štafetou na jejich programu je ta ženská. Na úspěch mužů se bude snažit navázat Francie, která je největším favoritem. Francouzskému kvartetu budou chtít boj o další zlato překazit především Norky, Švédky, Němky a domácí Italky. Za Česko do závodu nastupují Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. ONLINE přenos sledujte od 14.45 na webu iSport. Program biatlonu na ZOH 2026 >>>

Ženy - Štafeta (4x6km)Anterselva Biathlon Arena

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

