Biatlon ONLINE: Ženská štafeta v Anterselvě, česká čtveřice závodí bez Davidové
Olympijské biatlonové soutěže pomalu vrcholí a poslední štafetou na jejich programu je ta ženská. Na úspěch mužů se bude snažit navázat Francie, která je největším favoritem. Francouzskému kvartetu budou chtít boj o další zlato překazit především Norky, Švédky, Němky a domácí Italky. Za Česko do závodu nastupují Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. ONLINE přenos sledujte od 14.45 na webu iSport. Program biatlonu na ZOH 2026>>>