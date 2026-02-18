Češky ve štafetě sahaly po medaili, ale… Francouzky kopírovaly muže, z 16. místa ke zlatu
České ženy chtěly i v olympijské štafetě dokázat, že tato disciplína jim v této sezoně jde. Po výkonu hlavně Terezy Voborníkové sahaly dokonce i po medaili. Jenže Tereza Vinklárková pak musela na trestné kolo a sen se rozplynul. To Francouzky předvedly, stejně jako den před nimi muži, zcela opačný výkon. Trestné kolo na úvodním úseku, na první předávce 16. příčka, ale nakonec zcela suverénní vítězství. Pro Češky je to nakonec 5. místo. Program biatlonu na ZOH 2026 >>>
V úvodu sezony se kvartet Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová radoval ze senzačního bronzu při prvním díle Světového poháru. Nyní ale na posledním úseku zraněnou Davidovou nahradila Tereza Vinklárková, která už se v pozici finišmanky osvědčila v Ruhpoldingu (5. místo pro Češky).
U Jislové se zdálo, že jí v úvodu štafety sedlo nastolené tempo, na první střelbu přijela na sedmé příčce a díky, pro ni typické, bezchybné střelbě se posunula na 4. místo. Na trati se ale, jak u ní bývá zvykem, opět trochu propadala. Před druhou střelbou tak na tom byla stejně jako před první. Vestoje však potřebovala dva náhradní náboje, což ji odsunulo na 10. příčku.
Šokem prvního úseku ovšem byla francouzská štafeta. Camille Benedová až do střelby vestoje vedla, jenže na té se jí vůbec nedařilo a musela na trestné kolo. Stejně na tom byli i o den dřív francouzští muži, kteří nakonec dokázali vyhrát.
Na první předávce posílala Jislová do boje Lucii Charvátovou na 8. místě. „Dnes se mi jelo opravdu velmi dobře, takhle jsem se na trati necítila už hodně dlouho,“ pochvalovala si pak v rozhovoru pro ČT sport.
Ve vedení byly Švédky, Francouzky předávaly jako 16. se ztrátou skoro 56 sekund. Lou Jeanmonnotová měla co dohánět.
Charvátová vleže jednou opravovala, ale výrazně chybovaly i další závodnice, třeba Švédka Magnussonová musela na trestné kolo. Díky tomu dostala do vedení německou štafetu Franziska Preussová. Charvátová držela výchozí osmou pozici.
Na střelbu vestoje přijížděla Češka šestá. Jeanmonnotová už se posunula na 9. příčku a po střelbě to ještě vylepšila díky bezchybné položce na pátou. To Charvátová dvakrát opravovala, ale zvládla to spolehlivě a zařadila se na 8. místo. Naopak Preussová „stojku“ nezvládla a mířila na trestné kolo.
Na druhé předávce už to pro francouzskou štafetu vypadalo mnohem lépe, Jenamonnotová dala pomyslný kolík Océane Michelonové na třetím místě, ale už se ztrátou jen 1,6 sekundy na vedoucí Lotyšsko. Tereza Voborníková vyrazila do závodu ze sedmého místa s mankem 27 sekund na první příčku.
Na první střelbě třetího úseku už byla v jasném vedení Francie. Voborníková musela na jeden terč dobíjet, ale zvládla to na první pokus a zařadila se na 5. místo. Stejné to bylo pro českou závodnici i vestoje, jen pozice byla o něco lepší – 4. příčka se ztrátou pouhé půl sekundy na třetí Elviru Öbergovou. Michelonová bez potíží udržela vedení i s jedním dobíjením a držela stále tři čtvrtě minutový náskok.
Voborníková: Na trati mi to chutnalo
„Musím pochválit servis, lyže mi na trati fakt hodně pomohly. Vleže vím, že jsem tu ránu blbě spustila. Na stojku jsem přijela v hrozném stavu, takže jedno dobíjení bylo ještě dobré. Byla jsem překvapená, že první dvě kola byla Elvira (Öbergová) přede mnou a já jsem se na ni vždycky docvakla, což se mi standardně nestává. Dneska mi to na trati docela chutnalo,“ hodnotila Voborníková.
Finišmankou francouzské štafety byla Julia Simonová, jejíž náskok byl v úvodu jejího úseku 47 sekund na Švédsko. Voborníková předala Tereze Vinklárkové na 4. příčce se ztrátou 53 sekund na Francii a zhruba šesti na třetí Norsko.
Simonová už si jela svůj závod, ale o zbylé medaile se sváděl tuhý boj, do nějž se chtěla zařadit i Vinklárková. Ale vleže se jí to hodně nepovedlo a musela na trestné kolo, čímž ztráta na bronzovou medaili narostla na 40 sekund. Navíc na paty jí šlapala ještě Polka Sidorowiczová, která se před Češku na trati dostala.
Vestoje zvládla Vinklárková položku bravurně, ale na souboj o medaili už to nebylo, posunula se na 5. příčku.
Simonová už si v závěrečných kilometrech mohla dovolit prohodit pár slov s členem týmu a také mávat fanouškům. Při výjezdu nad střelnici v úplném závěru si převzala francouzskou vlajku, s níž už v klidu dojela do cíle. Druhá přijela Švédka Hanna Öbergová, bronz bere Norsko, kterému ho dovezla Maren Kirkeeideová. Vinklárková už náskok po poslední střelbě udržela a cílem projela jako pátá.