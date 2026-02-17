Hornig: Opravdu jsem se trápil, šesté místo bereme. Hák? Každý z nás si tím prošel
PŘÍMO Z ITÁLIE | Byl to pro něj pátý závod v deseti dnech a na Vítězslavu Hornigovi byla v cíli prvního úseku štafety znát. Své úsilí na trati dlouze vydýchával. Nakonec se radoval z šestého místa a chválil mladého Petra Háka. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Tentokrát to bylo asi hodně drsné, že?
„Opravdu jsem se trápil, abych se dokázal ještě v posledním kole udržet. Je to pátý závod tady. Nemám rád systém, kdy se pořád závodí. Tělo se nastartuje závodem, druhý den se utlumí, zase se probudí, zase se utlumí. Radši bych dal dva závody za sebou než tohle.“
Bylo vám nejhůř za celou zimu?
„Dnes se to projevilo, že odešlo tak nějak celé tělo, už nechtělo jít do té frekvence, kdy se mělo ke konci zmáčknout. Ale mix štafetu v Östersundu rozhodně nic netrumfne. Tam mě nohy zradily komplet, daly se do mě křeče a vytrápil jsem se půlku kola strašným způsobem. Dnes jsem se aspoň pořád dokázal držet na kontakt a přivézt to s pár sekundami na tu naši skupinu. Ale umím rozhodně lepší závody.“
Uprostřed vašeho úseku vás zezadu dorazil Francouz Emilien Jacquelin, snažil jste se ho chytit?
„Chvíli jsem to v tom kole využil, vyšlo to dobře na té louce, že jsem se ve sjezdu dokázal vyvézt s ním. Aspoň jsem dnes měl super lyže.“
Co říct k dvěma dobíjením při střelecké položce vestoje?
„Začaly se mi trochu klepat nohy. Musel jsem si na druhou dobíjenou ránu trochu přestoupnout a najít polohu znova, aby to bylo na jistotu spuštěné, a abych se nedostal do situace, že bych měl jeden náboj na jeden terč.“
Berete šesté místo?
„Bereme ho vždycky, konkurence se extrémně vyrovnává a spousta týmů o to může závodit.“
Co říkáte na výkon mladého Petra Háka?
„Spolu jsme řešili hlavně předávku, on se mě ptal, jak to udělat co nejpohodlněji. Tak jsem mu říkal, ať hlavně nerozbrusluje v předávacím území. Že já si taky přejdu do soupaže a předám mu na rameno. To je nejjistější, že se trefíte. Aby se vám nestalo, co holkám v Novém Městě, kde předávku honily nadvakrát. Tohle je na jistotu.“
Pomůže Hákovi takový závod a těžký moment s třemi dobíjeními na střelnici?
„Je to výborná zkušenost, ta atmosféra je skvělá a fanoušci hodně bouřliví. Každý z nás si někdy takovým momentem prošel, že dobíjel tři tány a byl ve stresu. Ale každý z nás má na to ty momenty zvládnout.“
Vás ještě v pátek čeká závěrečný závod s hromadným startem, jak se na něj připravíte?
„Zítra se půjdu vyloženě jen volně sklouznout na lyže na pár minut bez střelby. Dám si opravdu volný den. Už je to potřeba, jsme tu tu tři týdny, únava se kumuluje.“