Soukalová a její kritika Čechů: pomalý běh, chybí Davidová. Proč přichází vyhoření a zranění?
Český biatlon na olympijských hrách v Anterselvě zatím neměl moc důvodů k radosti. Pro hlavní hvězdu Markétu Davidovou opět kvůli výhřezu ploténky skončila sezona předčasně, a kdo ví, jak to bude dál. Nejlepším výsledkem zatím bylo úterní 6. místo mužské štafety, z těch individuálních to bylo 11. místo Terezy Vinklárkové ve vytrvalostním závodu. „Upřímně, nevnímám to celkově z pohledu české výpravy jako velký úspěch," řekla k tomu ve studiu ČT sport dřívější star Gabriela Soukalová.
Před úterní mužskou štafetou byla přímo v Anterselvě hostem ve studiu České televize, kde se Gabriela Soukalová, jedna z hlavních tváří boomu biatlonu v Česku v minulém desetiletí, pustila do rozboru současného stavu českého biatlonu. Ani z jejího pohledu není situace, kdy na těchto ZOH v individuálních soutěžích zatím není žádné umístění v top 10, růžová.
„Česká výprava nemůže odjíždět s nějakou radostí, nevnímám to jako velký úspěch, upřímně,“ pronesla hned v úvodu.
Problémem je podle ní běh na lyžích. „Neznám konkrétní složení přípravy nebo systémy, jak to tam funguje. Ale dokud se nebude jednat o to, že v každém závodě budeme mít výrazně menší běžecké ztráty, tak člověk nemůže být konkurenceschopný. Nebo může, když mu to sem tam vyjde. Ale nemůžeme na to spoléhat,“ ví Soukalová, která sama měla na vrcholu kariéry běh velmi kvalitní.
Podle ní je potřeba ztráty snížit alespoň na půl minuty nebo 20 sekund od těch nejlepších.
Severský přístup je lepší, u nás víc hrozí vyhoření
„V tom si myslím, že je klíčová chyba. Dokud se ztráty nesníží, potom s tím skoro nic udělat nejde.“
V úterý ji sice potěšil výkon mužské štafety, která skončila na 6. místě, hlavně pak závěrečný běžecký okruh mladíka Petra Háka a výkon Michala Krčmáře. Nicméně celkově to ono není. Znát je i podle Soukalové absence Markéty Davidové ve formě, v jaké bývala v dřívějších letech.
„Umím si představit, že velkou roli v tom celém určitě hraje situace s Markétou, protože pro celý tým je to obrovská ztráta. Notabene, když zásadní výsledky dělala v posledních letech ona. Je to želízko v ohni, které posiluje naději v týmu a posiluje sílu týmu,“ řekla majitelka tří olympijských medailí.
V mládežnických kategoriích se ale objevuje několik jmen, která vzbuzují určitý optimismus do dalších let.
„I když se nám spousta talentů jeví nadějná do budoucna, člověk nikdy není schopný určit, jestli třeba už v juniorské kategorii nejsou na svém výkonnostním stropu. Tam mám trošku pocit, že jsou moc brzy vyspělí. Že na ten svůj výkonnostní strop díky tlaku doskočí moc brzy. A potom už je jakýkoliv sebemenší posun stojí strašně sil, a ani není zaručené, že nějaký posun udělají,“ upozornila Soukalová.
Současně vyzdvihla systém, který funguje v Norsku a dalších severských zemích. „Netlačí tolik na pilu v brzkém věku, dávají sportovcům čas na určité věci, aby se líp srovnali, závodí trošičku později,“ vysvětlila.
Soukalová hovoří částečně i ze svých zkušeností, kde už dřív byla známa její kritika přístupu k ní v juniorské kategorii.
„Z mého pohledu je ten severský přístup lepší. Zase z několika důvodů. Většinou se úplně nestává, že by vyhořeli nebo ztratili motivaci, naopak se zdá, že v biatlonové elitě fungují daleko delší dobu, daleko víc je trénink baví a také déle jim drží zdraví. Takže mi připadá tenhle přístup smysluplný.“
