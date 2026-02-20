Jacquelin sbírá medaile s náušnicí legendárního Pantaniho. Jeho 76letou matku to dojalo
Nikdy se nepotkali. Ani moc nemohli. Přesto biatlonista Émilien Jacquelin nyní na Hrách v Anterselvě sbírá medaile s náušnicí, která neodmyslitelně patřila k typické vizáži italské cyklistické legendy Marca Pantaniho. Kroužek z bílého zlata mu zapůjčila Pantaniho matka. Tu pak velmi dojalo Francouzovo gesto, když si dojel pro bronz ve stíhacím závodu v den, kdy zrovna probíhala vzpomínková mše k výročí cyklistova úmrtí. Program biatlonu na ZOH 2026 >>>
Když v neděli 15. února projížděl cílovou rovinkou s vědomím, že právě získal bronzovou medaili ve stíhacím závodu, podíval se Émilien Jacquelin na ohromnou tribunu v Südtirol Areně v Anterselvě a ukázal na náušnici ve svém levém uchu. Přesně tu náušnici, která se stala jedním ze symbolů italské cyklistické legendy Marca Pantaniho. Ano, je to právě ta, jež nosil sám Il Pirata.
Francouzskému biatlonistovi ji na olympijské hry zapůjčila Pantaniho matka, 76letá Tonina Belletiová Pantaniová. Přitom nejprve vůbec nevěděla, o koho jde, o Jacquelinovi se dozvěděla od společného přítele Sergia Piumetta.
„Od Marcovy smrti sport nesleduji. Ale nechala jsem mu náušnici doručit. Především proto, že byl fanouškem Marca od svých tří let: jako dítě ho viděl vyhrát na Alpe d'Huez, sledoval videokazety ze závodů a od té doby byl jeho obdivovatelem. Jsem velmi žárlivá na věci, které patřily Marcovi, ale čistá tvář a prostota tohoto chlapce mi připomněly mého syna,“ prozradila Pantaniová italskému listu La Stampa.
Dojde na setkání?
To, že Francouz věnoval své dvě medaile (bronz ze stíhačky a zlato ze štafety) právě jejímu synovi, ji hodně dojalo. „Minulou neděli přijel Sergio do Cesenatica, aby se zúčastnil mše na památku Marca. Vyfotili jsme se, abychom fotku poslali Émilienovi, a právě v tu chvíli nám řekli, že získal medaili. Tak jsme mu zavolali, abychom mu pogratulovali. Bylo to velmi dojemné,“ dodala.
S Jacquelinem se ještě nikdy osobně nesetkala, ale biatlonista prý slíbil, že jakmile bude mít po sezoně, určitě přijede do Cesenatica. V tomto italském městě se Pantani, jenž v roce 1998 vyhrál Giro d´Italia i Tour de France, narodil, je zde jeho muzeum a také hrob.
Cyklista, jenž vedl hodně bouřlivý život, byl znám tím, že se oddával drogám. V roce 2004, přesně 14. února, byl nalezen mrtev v hotelovém pokoji v Rimini. Příčinou smrti byla podle pitvy zástava srdce po akutní intoxikaci kokainem. Jeho matka ale nikdy neuvěřila, že se jednalo o náhodu, podle ní ve smrti jejího syna v 34 letech měla prsty mafie.