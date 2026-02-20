Předplatné

Michal Krčmář dojel ve vytrvalostním závodě na 38. místě a v rozhovoru si postěžoval i na servis
Michal Krčmář dojel ve vytrvalostním závodě na 38. místě a v rozhovoru si postěžoval i na servis
Michal Krčmář si díky zlepšení ve stíhačce vybojoval účast v závodu s hromadným startem
Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu
Michal Krčmář na trati stíhacího závodu
Michal Krčmář dojel ve vytrvalostním závodě na 38. místě a v rozhovoru si postěžoval i na servis
Michal Krčmář dojel ve vytrvalostním závodě na 38. místě a v rozhovoru si postěžoval i na servis
Michal Krčmář dojel ve vytrvalostním závodě na 38. místě a v rozhovoru si postěžoval i na servis
Michal Krčmář během olympijského vytrvalostního závodu
Jeden z biatlonových vrcholů Her je tady! Páteční program ZOH 2026 nabízí závod s hromadným startem mužů jen pro 30 nejlepších závodníků. Mezi nimi se představí také dvě české naděje: Vítězslav Hornig a Michal Krčmář, jehož s velkou pravděpodobností čeká poslední olympijský závod v kariéře. Jak si povedou? A kdo vybojuje medaile? Závod začíná ve 14:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Muži - Závod s hromadným startem (15 km)Anterselva Biathlon Arena

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

