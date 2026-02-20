Biatlon ONLINE: Závod s hromadným startem mužů, v akci jsou Hornig i Krčmář
Jeden z biatlonových vrcholů Her je tady! Páteční program ZOH 2026 nabízí závod s hromadným startem mužů jen pro 30 nejlepších závodníků. Mezi nimi se představí také dvě české naděje: Vítězslav Hornig a Michal Krčmář, jehož s velkou pravděpodobností čeká poslední olympijský závod v kariéře. Jak si povedou? A kdo vybojuje medaile? Závod začíná ve 14:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>