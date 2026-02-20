Krčmářova bouřlivá rozlučka, do poslední střelby bojoval o medaili. Soukalová: Vyrobím mu ji
Závod biatlonistů s hromadným startem byl zajímavou podívanou, kterou opanovali Norové. Johannes Dale-Skjevdal si užil parádní pátek, jako nespolehlivý střelec vybílil všech dvacet terčů a dojel si pro své první olympijské zlato. Stříbrem potvrdil skvělou formu Sturla Holm Laegreid. Nejlepší výkon si nechal na závěr celé své olympijské kariéry Michal Krčmář, který dojel šestý. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Velký propadák to byl pro domácího favorita Tommasa Giacomela. Říkalo se, že je to pro něj den D, na domácích hrách se mu nedařilo. Měl poslední šanci. A šel na to evidentně dobře, protože po druhé střelbě dokonce vedl, jenže na tu třetí už nedojel. Měl blíže nespecifikovaný problém, ale vypadalo to, že se držel za levou část hrudníku a raději odstoupil.
Skvělý den to byl naopak pro Skjevdala. Nor zůstal mimo mužskou štafetu, kde kvartet jiných získal „jen“ stříbro za Francií. Dale nesl své opomenutí nelibě. Trenéři řekli, že se rozhodli pro jiné, protože je příliš nespolehlivý na střelnici.
Osmadvacetiletý rodák z Lörenskogu se „pomstil“ po svém. V nejprestižnější biatlonové disciplíně sestřelil všech dvacet terčů jako jediný ze všech, a když se to spojilo s jeho tradičně dobrým během, nebylo pochyb o zlatém muži. V cílovém prostoru už si mohl užívat ovace publika a jeho gesto v cíli směřovalo do nebe, pravděpodobně na počest zesnulého krajana Siverta Bakkena.
Stříbro získal Laegreid a stal se králem biatlonu na ZOH 2026, protože celkem vydoloval čtyři cenné kovy: dvě stříbra a dva bronzy. Třetí v cíli Quentin Fillon Maillet zachraňoval čest francouzské biatlonové škole.
Kouč: Tohle si bude vyčítat dlouho...
Krčmář se až do čtvrté střelby držel na dostřel medaile, jenže na poslední stojce nasekal čtyři chyby a zdálo se, že to bude nakonec propad. Jenže český reprezentant měl úžasný běžecký čas v posledním kole, kde se posunul dopředu až na konečné šesté místo, kdy doslova v posledních metrech překonal ještě Nora Botna a Němce Nawratha.
„Byly tam takové podmínky, že se zvedl poryv. Nechci to úplně omlouvat, ale bohužel. Škoda té poslední střelby. Bude si to vyčítat hodně dlouho, protože to bylo rozjeté na medaili,“ říkal Michael Málek, trenér českého týmu.
Byl to Krčmářův dvacátý start v jeho olympijské kariéře. Nejspíš jeho poslední. Přece jen v lednu oslavil 35. narozeniny.
„Když se podívám na jeho běžecké časy v posledních závodech, tak si říkám, jestli by to nebyla škoda, když mu to tak krásně běhá. Pro celý tým by to nebyla jednoduchá ztráta. Michal je precizní, přináší do týmu spoustu věcí, které jsou nedocenitelné. Svým přístupem obohacuje mladší závodníky. Je velmi cenný,“ reagovala bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová na dotaz, co by říkala na konec kariéry Michala Krčmáře.
Prý Krčmář prohlásil, že kdyby získal na olympiádě medaili, bude v kariéře pokračovat. „Tak já mu nějakou vyrobím,“ vtipkovala ve studiu ČT Soukalová. „Strašně mu ten výsledek přeju za ty roky odříkání a dřiny. Taky za tu radost, kterou přinášel českým fanouškům,“ dodala.