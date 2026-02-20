Krčmářova bouřlivá rozlučka se ZOH. Bojoval o medaili, po hrozivé položce dojel šestý
Biatlonista Michal Krčmář bojoval v závěrečném závodě s hromadným startem na olympijských hrách v Itálii o medaili, po čtyřech chybách na poslední střelbě skončil šestý. Celkem musel na pět trestných kol. Zvítězil Nor Johannes Dale-Skjevdal před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem, třetí byl Quetin Fillon Maillet z Francie. Druhý český reprezentant Vítězslav Hornig obsadil devatenácté místo. Program biatlonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Pětatřicetiletý Krčmář, který absolvoval dvacátý start na zimních olympijských hrách a vyrovnal český rekord běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové, mohl vybojovat druhou medaili pod pěti kruhy v kariéře. V roce 2018 byl v Pchjongčchangu druhý ve sprintu.
Krčmář přesto zaznamenal nejlepší individuální výsledek českých biatlonistů na letošní olympiádě. Ve finiši o šesté místo porazil Němce Philippa Nawratha a Nora Johana-Olava Botna.