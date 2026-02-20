Nevyspalého Krčmáře vzali na ramena: Dostal jsem se do transu. Kolik lidí mi psalo...
PŘÍMO Z ITÁLIE | Na olympiády se jezdí pro medaile, ale pro český biatlon má sílu i šesté místo Michala Krčmáře v závodě s hromadným startem. Nemohl před ním usnout, dlouho se držel v závěsu za stupni, aby mu poslední položku odfoukl vítr čtyřmi chybami. Po závodě ho pak trenéři se servismany po jeho pravděpodobně posledním olympijském závodě vyzdvihli na ramena. Program biatlonu na ZOH 2026 >>>
Na rozjařené hlavní tribuně pomalu opadalo vzrušení, ale najednou začali fanoušci znovu bouřit. Michal Krčmář už na cestičce za střelnicí zaříznul Johana-Olava Botna a Philippa Nawratha si pošetřil do cílové rovinky, kde jeho úspěšný útok vzbudil pozdvižení. V jednom z nejlepších závodů své kariéry, jubilejním dvacátém na olympiádách, ukázal sílu i v posledních chvílích.
Kde se to ve vás vzalo?
„Dneska to vůbec nevypadalo, že to zvládnu. Upřímně, nahoře na louce na mě Rybís řval: Pojď! Máš ten morál, zmáčkneš se, vydržíš! Já na něj, že nevydržím, že dneska to tam fakt není. Pomohly mi trochu lyže ze sjezdu, docukl jsem se na ně. Tady Nawrath trochu ujel Botnovi. Říkal jsem si, že ho zkusím, protože nevypadá tak silně. Tak jsem si ho nechal nahoru na rovinku, a když jsem předjel Botna, dostal jsem se do toho svého finišujícího transu a řekl si, že ho teda ještě zkusím. Co můžu ztratit. A on úplně odešel, já ho jen předjel a nemusel jsem finišovat. A pak ta rovinka nebyla tak náročná. Wow! Plné zvratů, emoce, nahoru, dolů. Krásný závod…“
I s tou čtyřkou na poslední střelbě?
„Asi jsem první sportovec v historii se čtyřkou na poslední položce, který je do šesti. Kdybych dal za jedna a byl patnáct sekund od medaile, štve mě to mnohem víc, než když jsem dal čtyřku a jsem šestý. Když se podíváte na ten závod, je to sakra daleko od medaile. Spokojenost. A vy, fanoušci, všichni jste viděli, že první osmička, devítka je tak nabitá, že kdybych byl do desátého, byl bych před závodem fakt spokojený. Tím, že jsme udělali kvalitní přípravu, měl jsem síly na trati, dokázali jsme s týmem to šesté místo vykřesat. A je to pro nás obrovsky důležité.“
Bylo těžké na čtyřech trestných kolech udržet soustředění na závod?
„Vůbec. Dal jsem čtyřku, ale viděl jsem předtím rozestupy na loukách. Tak jsem si říkal, že do patnáctky by to mohlo vyjít a to taky nebude zlé: Tak to pojď objet a budeme bojovat! A když jedu třetí trestné kolo, koukám na tabuli, tam jsou teprve čtyři odjetí, tak jsem na tom trestném ještě víc přidal, abych se dostal do souboje o desítku. A ono to bylo ještě lepší.“
Víte, kam vám na poslední stojce padaly rány?
„Všechno na pět hodin. Já to i cítil. Já to tlačil do terče, ale přes ten poryv, který do mě táhnul, jsem to tam nedotlačil. Bylo to o tom posunout to nějak do terče, ale nepovedlo se. Výsledek je šesté místo. Bylo to fakt divoké. Bavil jsem se s klukama v šatně, někoho to sfouklo na první stojce, někoho na druhé. Vzpomínám na Peking, tam jsem se s tím nevypořádal. Tady mi to i přálo, byl jsem silný na lyžích, zároveň já byl silný. Tak se bavme o tom šestém místě, které je pro mě i pro celý tým obrovský výsledek.“
Taky vás za něj vzali na ramena. Jak se takhle dívá na svět?
„Trošku jsem jim říkal: Hele, hoši, nenosí se na ramena jenom za medaili? Nesnižujeme si moc laťku? Ze srandy… Myslím si, že to vyzařuje, jak je pro nás ten výsledek důležitý. I tým cítí, že všichni makají na sto procent, snaží se dělat to nejlepší, co umí. Ale pole je tak kvalitní, že uspět je obrovsky těžké. Není to o tom, že by naše nároky klesaly, že bychom se uspokojovali dvacátým místem. My se na to jenom snažíme dívat objektivně a reálně si to vyhodnocovat. Tohle pro nás znamená hodně. Ale abych odpověděl na tu otázku, je to moc příjemný pocit. Když vás zvedne na ramena Ondra Moravec, borec, který má tolik medailí, jaký to může být jiný pocit než krásný…“
KRČMÁŘOVY NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY NA ZOH
Pchjongčchang 2018
Sprint
2.
Anterselva 2026
Závod s hromadným startem
6.
Pchjongčchang 2018
Vytrvalostní závod
7.
V cíli jste zaskočil na tribunu za vaším tatínkem a bratrem, jaké to bylo?
„Krásný, krásný… Je to něco, co si člověk užívá opravdu hodně. Pro vás je ten závod fajn, ale když vidíte, že pohltíte okolí… Musím říct, že nejsem úplně zvyklý, že by mi tolik lidí psalo, před závody, během závodů. Support od fanoušků byl fakt velký, ať na sociálních sítích nebo tady od rodiny. Je obrovsky skvělé, když vidíte, že si to užívají s vámi, že jim to udělalo radost. To je to, co jsem říkal v Novém Městě. To je to, proč to děláme, užít si to s lidmi okolo, sdílet s nimi radost, že se něco povede, zlepšit někomu den. K nezaplacení…“
V Anterselvě jste celou olympiádu nemohl prodat formu. Cítil jste, že to bude váš den?
„Přiznám se, že jsem od jedenácti nemohl spát. Nevím, co se dělo. O půl druhé jsem vzbudil týmového doktora, ať mi dá půl prášku na spaní, že nemůžu zabrat. Tak mi dal půl tablety a usnul jsem. O půl osmé jsem byl vzhůru a převaloval se do čtvrt na deset. Vzbudil jsem se, pálily mě oči. Tak jsem si říkal: To bude krásný závod. Nevyspalý, patnáct kilometrů… Na druhou stranu jsem tu spal každý den devět hodin, držel si rytmus. Jedna noc vás neovlivní. Navíc ten adrenalin. Četl jsem knížku o Nadalovi, ten říkal, že když spal na finále tři čtyři hodiny, tak tam přijdete a adrenalin vás tak pohltí, že vás únava nelimituje. Ta přijde až potom. A teď je mi to jedno.“
Honilo se vám hlavou, že šlo pravděpodobně o poslední závod vaší olympijské kariéry?
„Je to možné. Ale říkal jsem si, že občas nemůžete usnout kvůli myšlenkám, že si je napíšete a vypnete. Ale já tam ty myšlenky neměl, nevěděl jsem, co se mi honí hlavou. Jen jsem ležel a říkal si, že bych si šel klidně zaběhat. Byl jsem takový odpočatý a říkal si, že to není normální. Zkrátka jsem se nemohl vyspat.“