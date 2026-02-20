Sprint biatlonistů o poslední místo: Prostě se to stalo... Proč odpadl Giacomel?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Není důležité zvítězit… Biatlonisté Campbell Wright, Nicola Romanin a Fabien Claude dojížděli v olympijském závodě s hromadným startem v Anterselvě jako poslední, ale z nevydařeného závodu udělali velkou show pro diváky. V cílové rovince společně zastavili, aby připravili fanouškům nečekaný sprinterský souboj v cílové rovince.
Na cestičce za střelnicí se spolu rovnali ke sjezdu do cílové rovinky. Američan Wright, Ital Romanin a Francouz Claude už viditelně nikam nepospíchali. Na začátku cílové rovinky se po sobě podívali a jeden po druhém zastavili. Fanoušci na obří hlavní tribuně strhli povyk a borci vystřihli na posledních metrech do cíle sprinterskou show.
„Nepřipravovali jsme to. Prostě se to stalo. Já jsem zabrzdil, oni zabrzdili. A pak jsme sprintovali. Byl to krásný moment,“ usmíval se Wright.
Aspoň trochu si tím spravil náladu po nevydařeném závodě, v němž si veškeré šance odstřelil nevídanými pěti chybami na třetí položce.
„Bylo to absolutně brutální. Ale když zapomenu na poslední dvě kola, závod jsem si užíval. Byl bych hlupák, kdyby ne. Mám tu spoustu přátel i rodinu,“ líčil Wright.
V závěrečném sprintu byl nejrychlejší Claude před Romaninem a Wrightem. V cíli byli klasifikování na sedmadvacátém, osmadvacátém a devětadvacátém místě. Z třicítky startujících se totiž do cíle nedostal domácí hrdina Tommaso Giacomel. Po dvou položkách vleže sice opouštěl střelnici bez jediné chyby jako vedoucí závodník. Během několika dalších minut se ale začal propadat a brzy odstoupil. Na sociální sítě pak poslal fotku z nemocnice.
„Jsem v pořádku – pokud můžu říct, že jsem v pořádku, když jsem musel vzdát, když jsem vedl v olympijském závodě,“ vysvětloval Giacomel. „Hned po druhé střelnici mi tělo přestalo správně fungovat a měl jsem potíže s dýcháním a pohybem, takže jsem musel odstoupit. Je to zatím nejhorší pocit, jaký jsem v životě zažil. První část třetího kola jsem se snažil jet velmi pomalu, ale tělo mi to už nedovolilo. Hlavou mi teď probíhá spousta věcí: frustrace, hněv, zklamání... Je to zničující.“