Voborníková slaví senzační BRONZ! Po poslední střelbě vedla, předjely ji jen Francouzky

Tereza Voborníková má olympijský bronz, lepší byly jen dvě Francouzky
Tereza Voborníková má olympijský bronz, lepší byly jen dvě FrancouzkyZdroj: Profimedia.cz
Tereza Voborníková nemůže uvěřit, že získala olympijský bronz
Tereza Voborníková získala senzační bronz
Oceane Michelonová vyhrála závod s hromadným startem
Dojatá Tereza Voborníková v rozhovoru pro ČT Sport
Oceane Michelonová vyhrála závod s hromadným startem
Dojatá Tereza Voborníková v rozhovoru pro ČT Sport
Radost Terezy Voborníkové (vpravo) v cíli závodu s hromadným startem na ZOH 2026
Biatlon na ZOH 2026
WOW, to je senzace! Biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala překvapivý bronz v závěrečném závodě s hromadným startem a získala první olympijskou medaili v kariéře. Pětadvacetiletá reprezentantka minula jen jeden terč a z poslední střelby odjížděla na prvním místě. V závěru ale neodolala útoku Francouzek. Zvítězila Océane Michelonová před Julií Simonovou. Program a výsledky biatlonu na ZOH 2026 >>>

Voborníková získala pro českou biatlonovou výpravu první a zároveň poslední medaili z letošních her. Ukončila osmileté čekání biatlonistů na olympijský cenný kov. Naposledy v roce 2018 v Pchjongčchangu vybojovali Veronika Vítková bronz a Michal Krčmář stříbro ve sprintu.

Česká výprava slaví díky Voborníkové v Itálii pátou medaili a první bronz. Zlato získali rychlobruslař Metoděj Jílek v závodu na 10.000 metrů a snowboardistka Zuzana Maděrová v paralelním obřím slalomu. Jílek má ve sbírce i stříbro na trati 5000 metrů a druhá skončila také snowboardcrossařka Eva Adamczyková.

Dvojnásobná juniorská mistryně světa z roku 2022 Voborníková získala první individuální medaili z vrcholné akce. Vloni uspěla na mistrovství světa se smíšenou štafetou, s níž získala stříbro.

Ve finiši dnes ztratila na Simonovou 0,8 sekundy, od vítězné Michelonové ji dělilo přes sedm sekund. Voborníková přitom nezahájila závod dobře. Na první položce minula hned první terč a vrátila se na trať po trestném kole na 26. místě. Díky pomalejšímu tempu závodu ale manko stáhla a po bezchybné druhé „ležce“ si polepšila na 13. příčku.

Další posun udělala po první střelbě vestoje. Byla stoprocentní a poskočila na šesté místo. Při závěrečné položce využila chyb soupeřek, sama znovu trefila všech pět terčů a do posledního běžeckého kola vyrážela v čele.

Přestože se jí podařilo utéct Švédce Anně Magnussonové, později se na ni dotáhly francouzské biatlonistky. Michelonová předstihla Voborníkovou ještě před příjezdem na stadion, Simonová se před českou závodnici dostala v závěrečném kopci vedle střelnice a drobný náskok udržela.

Michelonová získala na hrách třetí medaili a druhé zlato. Předtím triumfovala se štafetou. Simonová se radovala počtvrté, dnešní stříbro přidala ke zlatům ze štafety, smíšené štafety a vytrvalostního závodu.

Poslední závod absolvovala dvojnásobná vítězka Světového poháru Italka Dorothea Wiererová, která skončila po dvou trestných kolech pátá. S kariérou se rozloučila také úřadující vítězka SP Němka Franziska Preussová, která musela na sedm trestných kol a obsadila 28. příčku.

Biatlon (Anterselva):

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Michelonová 37:18,1 (2 tr. okruhy), 2. Simonová (obě Fr.) -6,6 (1), 3. Voborníková (ČR) -7,4 (1), 4. Magnussonová (Švéd.) -26,6 (0), 5. Wiererová (It.) -30,0 (2), 6. E. Öbergová (Švéd.) -31,9 (1).

Ženy - Závod s hromadným startem (12,5 km)Anterselva Biathlon Arena Vítěz: O. Michelonová (FRA)

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

